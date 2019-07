Judecatoarea Corina Corbu, singurul magistrat care candideaza pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat joi, la interviul sustinut la CSM, ca nu a fost niciodata "in case conspirative". In cadrul interviului sustinut in fata membrilor Sectiei pentru judecatori a CSM, Corina Corbu a fost intrebata de Gabriela Baltag daca a fost in "case conspirative" si ce parere are despre unii judecatori "decorati" de ambasade. "In case conspirative eu nu am fost. Nu o sa merg niciodata", a spus Corina Corbu, moment in care a fost intrerupta de actuala sefa a Instantei supreme,…