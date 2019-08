Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat pe Drumul Național 7 in zona localitații Racovița, acolo unde a avut loc un accident in care au fost implicate doua TIR-uri. Unul dintre autotrenuri transporta acid clorhidric. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Valcea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, pe DN7Ramnicu Valcea ndash;Sibiu, la kilometrul 187 200 de metri localitatea Calimanesti a avut loc un accident in care au fost implicate un autoturism si un autocamion. In urma evenimentului doua persoane…

- Traficul rutier este blocat, luni seara, pe DN 7 – Valea Oltului, in urma impactului dintre un autoturism și un TIR incarcat cu adeziv, in zona localitații Calimanești, județul Valcea. Doua persoane au fost ranite grav.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane,…

- Un accident deosebit de grav s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe Valea Oltului. Din primele informații 21 persoane sunt implicate, iar ISU Valcea a activat codul roșu de intervenție. Accidentul s-a produs in localitatea Raul Vadului de pe Valea Oltului, la granița dintre județele Valcea și Sibiu. Din…

- Un accident rutier s-a produs, vineri dimineața, la ieșirea din Rupea spre Sighișoara. Cinci persoane au fost ranite, iar traficul rutier pe DN 13 intre cele doua localitați este blocat. Accidentul s-a produs dupa ce o mașina a patruns pe contrasens și a intrat frontal intr-un TIR. Potrivit Centrului…

- Abia ce se reluase circulatia rutiera pe Valea Oltului, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un tir, ca un un alt accident rutier s a produs in aceeasi zona. Astfel, centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 211 500 de metri, in zona localitatii Proieni judetul Valcea , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren. In urma impactului, o persoana…

- Traficul este blocat pe DN7 in judetul Valcea, la kilometrul 193(localitatea Calimanesti), potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. informeaza ca Traficul este blocat pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, din cauza acumularilor de apa de pe carosabil(ploaie torentiala). Circulatia…