- Cosmin Contra are mari probleme de lot. Alexandru Chipciu și Paul Anton sunt suspendați și vor lipsi la meciul Romania - Serbia, programat, duminica, de la ora 16:00, pe Arena Nationala. Cei doi fotbaliști au primit cate un cartonaș galben și vor sta o etapa pentru cumul de avertismente. Cosmin…

- Suporterii romani sunt dornici sa vada la treaba reprezentativa Romaniei. In acest sens, au cumparat un numar impresionant de bilete pentru partida din Liga Natiunilor cu Lituania. Meciul va avea loc joi pe Arena Nationala, iar cu o zi inainte de meci au fost achizitionate peste...

- ROMANIA-SERBIA. In urma investigatiilor efectuate de catre staff-ul medical al echipei nationale de fotbal, s-a constatat faptul ca Budescu a suferit o reacutizare a unei leziuni a ligamentului colateral lateral al genunchiului drept, avand nevoie de aproximativ 4 saptamani pentru tratament si recuperare.…

- Romania a remizat la Belgrad, luni seara, scor 2-2, contra Serbiei, in meciul secund din Grupa a IV-a din Liga C a Nations League, scrie Mediafax.Cand ne asteptam mai putin, reprezentativa Romaniei a inviat la Belgrad, unde a obtinut un rezultat bun si totodata incurajator pentru viitor. A…

- Uniristul Nicolae Stanciu a fost cel mai bun echipier al reprezentativei Romaniei, in remiza de la Belgrad, scor 2-2 (0-1), coordonatorul echipei cu Cosmin Contra marcand un gol și oferind pasa decisiva la egalarea reușita de Țucudean. Romania a remizat cu Serbia, participanta la campionatul Mondial…

- Romania a remizat cu Serbia, scor 2-2, in etapa a doua a Ligii Natiunilor. Astfel a pașit in Liga Națiunilor cu o remiza.Echipa nationala a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 2-2 (0-1), meciul sustinut, luni, la Belgrad, in compania Serbiei, in etapa a doua a grupei 4, seria C a Ligii…

- DEPLASARE… 1400 de fani ai nationalei Romaniei i-au incurajat pe elevii lui Cosmin Contra in deplasarea de la Belgrad. Printre acestia se afla si sapte fani ai echipei FC Vaslui, care au plecat inca de duminicia dimineata spre capitala Serbiei. Naționala lui Cosmin Contra nu a inceput cu dreptul campania…

- Dupa 0-0 in primul meci cu Muntenegru, Romania se dueleaza in aceasta seara cu Serbia, la Belgrad, de la ora 21:45, in al doilea meci din Liga Națiunilor. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Pro TV. "Tricolorii" nu vor juca intr-o atmosfera incendiara, așa cum se intampla in mod obișnuit…