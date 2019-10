Intemperii: Traficul feroviar, întrerupt între un oraş din sudul Franţei şi Spania Traficul feroviar este intrerupt intre Montpellier si Toulouse (sudul Frantei) si intre Montpellier si Spania cel putin pana la 4 noiembrie din cauza daunelor provocate de intemperii, a anuntat Compania franceza de cai ferate SNCF, relateaza AFP.



Dupa furtunile violente care au afectat miercuri regiunea orasului Montpellier, ''un torent a trecut peste sine'' in anumite locuri, a precizat compania feroviara franceza.



Trenurile TGV si Intercity vor avea pentru plecare sau statia terminus orasul Montpellier. Trenurile de la Barcelona nu vor mai ajunge la Montpellier,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

