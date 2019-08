Inteligenta Artificiala are nevoie de datele noastre. Ar trebui sa fim platiti pentru ele?

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele preliminare ale unui studiu facut pe soarecii de laborator arata ca reducerea drastica a unui amioacid provenit din alimentatie ar putea duce la o „infometare“ a celulelor canceroase, impiedicand dezvoltarea tumorilor.

- Katy Perry și Orlando Bloom se vor casatori la sfarșitul acestui an, deși actorul a cerut-o in casatorie pe faimoasa cantareața in urma cu cateva luni. Cele doua vedete iși vor uni destinele in cadrul unei ceremonii private la care vor participa doar familiile și prietenii lor, a dezvaluit o sursa pentru…

- Conform cercetarii, intitulata 'Redescoperirea increderii in datele si securitatea datelor dvs.', patru din zece dintre respondenti s-au declarat foarte increzatori in capacitatea lor de a gestiona si securiza datele si de a le folosi in mod responsabil, iar 35% dintre cei chestionati spun aceste…

- Stiu ca, pentru multi Romani, Basarabia nu exista nici in minte si nici in suflet fiindca fratii nostri de peste Prut au fost abandonati demult si de multe ori ! Dar va rog sa va imaginati cum ar fi, ca miine, sa pierdem sau sa abandonam si Transilvania ! Pentru un neam patriot si puternic, Chisinaul…

- Facebook a lansat o noua aplicatie prin care utilizatorii sai pot fi platiti daca accepta sa le fie colectate datele despre modul in care utilizeaza dispozitivele si aplicatiile descarcate pe acestea, relateaza miercuri Press Association. Numita Study, noua aplicatie de la Facebook, colecteaza…

- Donald Trump, președintele SUA, a postat recent pe Twitter un mesaj ciudat, in care a explicat ca Luna face parte din Marte. Donald Trump le-a cerut celor de la NASA sa dezvolte planuri mai ambițioase, fiindca se investesc o gramada de bani, a notat metro.co.uk. „Pentru banii pe care ii cheltuim, NASA…

- Arbitrul internetului rusesc, Roskomnadzor, a afirmat luni ca celebra aplicație de intalniri online Tinder va trebui sa ofere, la cerere, datele utilizatorilor sai serviciilor rusești de informații, printre care și FSB, scrie AFP.