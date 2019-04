Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a ajuns miercuri in Rusia, in contextul in care joi urmeaza sa aiba o intrevedere cu președintele rus Vladimir Putin in orașul Vladivostok din estul țarii, a informat presa rusa, citata de site-ul agenției Dpa, scrie Mediafax.Trenul cu care calatorește acesta…

