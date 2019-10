Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu (50 de ani) e de parere ca Florinel Coman și Alexandru Mitrița (24 de ani) ar trebui utilizați concomitent in partida cu Insulele Feroe de sambata. Doar primul urmeaza sa fie titula in partitura gandita de Cosmin Contra. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata,…

- Cosmin Contra, selecționerul primei reprezentative, a prefațat in aceasta dupa-amiaza, in cadrul unei conferințe de presa, duelul cu Insulele Feroe de sambata, contand pentru preliminariile EURO 2020. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu…

- Dragoș Grigore, 33 de ani, fundașul naționalei Romaniei, nu va putea juca in meciurile cu Insulele Feroe și Norvegia, din preliminariile EURO 2020. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la…

- Romania se pregatește de doua meciuri importante, cu Insulele Feroe și Norvegia, in preliminariile EURO 2020, iar „tricolorii” sunt in cautarea unui nou decar. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie…

- „Tricolorii” se pregatesc pentru deplasarea in Insulele Feroe, iar atmosfera este pozitiva in cantonamentul echipei naționale. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45. Meciurile…

- Romario Benzar (27 de ani) va ramane in lotul naționalei Romaniei pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia, deși a suferit o accidentare la echipa de club. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie…

- Vlad Chiricheș (29 de ani), fundașul central al lui Sassuolo, a prefațat „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia și s-a declarat increzator. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45.…

- Florinel Coman (21 de ani) a fost convocat de catre selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia, iar oficialii FCSB-ului lauda aceasta decizie. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe…