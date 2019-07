Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Disperarea in fața ideii ca l-a pierdut pe Andi a facut-o pe Denisa sa cedeze. Concurenta a scos la bataie cea mai cunoscuta arma a unui manipulator: plansul.

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Tensiunile dintre Denisa și Ionuț Gojman, concurentul devenit ispita, au atins cote alarmante. In microbuz, Denisa i-a reproșat ca el este motivul pentru care Andi a ales-o pe Geanina.

- Insula Iubirii, episodul 12, sezonul 5: Noua ediție a emisiunii "Insula Iubirii", sezonul 5, a scos la iveala detalii incredibile despre petrecerea de pe insula fetelor, care au avut parte de o petrecere de pomina alaturi de ispite. Insula Iubirii, episodul 12, sezonul 5: Ba mai mult, Denisa…

- In noaptea cu numarul 6, Geanina a aflat ca dragostea o poate costa libertatea. Dupa Ceremonia Focului, concurenta a incercat sa-si spuna dezamagirea. Denisa a atacat-o continuu, iar Geanina nu a sesizat. Insa, a avut cuvinte grele pentru iubitul ei, Costas.

- Dupa ce a ieșit la iveala faptul ca Geanina și Costas au caștigat in mod ilegal o suma colosala de bani la pariuri, un nou șoc lovește „Insula Iubirii”. Geanina a marturisit la ceremonia focului faptul ca iubitul ei, Costas, a inșelat-o.

- Cel mai nou episod din Insula Iubirii, difuzat in aceastaaseara, de la 20:00, la Antena 1, scoate in evidența rivalitatea dintre Denisa și Geanina. Daca inițial le-au unit trairile pentru barbații cu care au venit de acasa in Thailanda, sentimentele pentru aceeași ispita sunt cele care le vor pune prietenia…

- "Insula Iubirii" inseamna surprize la fiecare pas, asta e clar! Ionut Gojman si-a luat rolul de ispita in serios si nu se da inapoi de la nimic. O propunere neasteptata a venit din partea lui in aceasta seara, dar nu pentru Denisa, ci pentru... Geanina.