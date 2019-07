Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii, episodul 12, sezonul 5: Noua ediție a emisiunii "Insula Iubirii", sezonul 5, a scos la iveala detalii incredibile despre petrecerea de pe insula fetelor, care au avut parte de o petrecere de pomina alaturi de ispite. Insula Iubirii, episodul 12, sezonul 5: Ba mai mult, Denisa…

- Situația a scapat de sub control la „Insula Iubirii”, in ediția de luni seara, 8 iulie. Andi a fost șocat de atitudinea Denisei, care este dispusa sa faca orice, pentru a-i ajunge la inima, deși ispita masculina și-a exprimat dorința de a sta in preajma Geaninei. Andi a declarat la testimoniale ca nu…

- Bogdan a simțit nevoia sa lamureasca triunghiul creat cu o seara inainte intre el, ispita Irina și ispita Loredana. Concurentul a profitat de un moment de intimitate cu Irina pentru a-i face o propunere neașteptata. Propunere surprinzatoare la Insula Iubirii. "Ti-ar placea ca noi doi sa incepem…

- Maria Ilioiu a criticat dur comportamentul lui Costas și al lui Adrian, de la „Insula Iubirii”. Amețiți de aburii alcoolului, luni, cei doi concurenți și-au adus aminte de iubitele lor, Denisa și Geanina, dar au facut totul pentru a le pune pe cele doua fete intr-o lumina extrem de proasta.

- Cel mai nou episod din Insula Iubirii, difuzat in aceastaaseara, de la 20:00, la Antena 1, scoate in evidența rivalitatea dintre Denisa și Geanina. Daca inițial le-au unit trairile pentru barbații cu care au venit de acasa in Thailanda, sentimentele pentru aceeași ispita sunt cele care le vor pune prietenia…

- Aceasta pare a fi seara in care multe necunoscute de pe Insula Iubirii se rezolva. Mai intai, Geanina afla adevarul și vede ce face iubitul sau departe de ea. In același timp, tot in resortul fetelor se petrece minunea și inevitabilul se produce

- Geanina și Costas sunt impreuna de doi ani, și anul acesta au decis sa participe la Insula Iubirii dupa ce tanara de 20 de ani a decis ca in acest fel va reuși sa obțina un inel de logodna și va ajunge la altar. Atunci cand Gianina a vazut anunțul pentru castingul la Insula Iubirii a considerat ca…