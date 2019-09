INSULA IUBIRII 2019. "Hai să ne iubim!" Ce a urmat nu a fost difuzat, imaginile NECENZURATE fac înconjurul internetului INSULA IUBUIRII 2019. Aurel si Alexandra au avut parte de momente fierbinți in cel de-al noualea episod al reality show-ului, iar totul a culminat cu o propunere indecenta. "Hai sa ne iubim”, i-a spus el fostei iubite, iar cateva minute mai tarziu cei doi s-au sarutat. Sa-și reia, insa, relația e imposibil, deoarece Alexandra vrea sa se razbune și sa-i plateasca cu aceeași moneda. Timp de mai bine de 36 de ore, Aurel a fost nevoit sa faca fața celui mai relevant test la care show-ul a supus vreodata un concurent: reintalnirea cu Alexandra, femeia de care se desparțea in urma cu un an. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Dupa desparțirea de Dana și honeymoon-ul petrecut alaturi de Alexandra, toata lumea și-a dat seama ca Aurel nu se poate schimba și va alerga mereu dupa 2 sau mai mulți iepuri. Concurentul de la Purimuntra a plecat in honeymoon cu Dana, acolo unde nu s-a sfiit deloc sa-și exprime sentimentele fața de…

- Fosta concurenta si actuala ispita de la Insula Iubirii a dezvaluit ca gropitele din obrajii ei nu sunt naturale, așa cum credea toata lumea. Cea care i-a fost iubita lui Aurel a dezvaluit ca și-a obținut gropițele la varsta de 18 ani. „Am avut pierceing-uri in obraji la 18 ni fix pentru a ramane cu…

- Dupa 36 de ore petrecute in compania Alexandrei, Aurel a fost nevoit sa se intoarca pe insula concurenților, la Purimuntra, acolo unde il așteapta Dana. Radu Valcan a pus la cale un plan prin care toata lumea va vedea daca Aurel poate fi fidel fața de vreo femeie, vreodata.