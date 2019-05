INSTASTORY Tudor Chirilă, vocea schimbării Tudor Chirila, 45 de ani marți, 28 mai, a ajuns in punctul in care nu-l mai intereseaza doar propria persoana, ci vrea sa transforme in bine țara in care vor trai cei doi baieți pe care ii are cu iubita lui, Iulia Mizgan. De-o vreme, Tudor nu-și folosește vocea exclusiv pentru promovarea pieselor sale, ci și pentru a le explica oamenilor ca Romania are nevoie de o schimbare. Tudor Chirila, actor și cantareț Nascut intr-o familie cunoscuta - tatal, Ioan Chirila, a fost gazetar sportiv, iar mama, Iarina Demian, este actrița și regizoare, Tudor Chirila și-a cucerit faima ca solist al formației… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andra a primit numeroase like-uri dupa ce a postat doua imagini in care apare alaturi de cei doi copii ai ei in drum spre școala. Canreața s-a fotografiat in mașina, alaturi de cei doi copii ai sai, David și Eva. Ceea ce atrage imediat atenția este ca atat artista, cat și micuții sunt imbracați la fel.…

- Daca pe Instagram se lauda mai mult cu mușchii lucrați intens la sala, in viața reala, Alex Velea poate fi invidiat din mai multe motive. Cantarețul de 35 de ani (ii implinește luni, 13 mai) este iubit de una dintre cele mai frumoase romance, Antonia, cu care are doi copii. E pe val, profesional, iar…

- Cel mai popular serial din ultimii opt ani se apropie de final! Unica.ro a intrebat vedetele din Romania daca sunt fani „Game of Thrones“ și… daca sunt la zi cu episoadele din sezonul opt! Vezi clipul video. Reporter: Este sezonul „GOT“! Ești la zi cu episoadele? Liviu Teodorescu, artist: Da, sunt la…

- Consiliul Judetean Galati, in parteneriat cu Radio ZU si Consiliul Local Galati, organizeaza a IX-a editie a show-ului Forza ZU. Evenimentul va avea lor pe 25 mai, pe stadionul Dunarea, incepand cu ora 16,00.

- Romanii au talent revine vinerea aceasta cu o noua ediție extraordinara din sezonul #9suprem. Concurenți care vor ului jurații și publicul vor lua cu asalt scena talentului și le vor prezenta momente la care nu s-ar fi așteptat. Incantat de reprezentația de salsa a unei concurente, Mihai Petre i se…

- Artistul Global Records Latin, Micke Moreno, lanseaza piesa „Vaiven”, al carei videoclip este realizat de NGM, cei care au semnat și clipuri ale unor hituri semnate INNA, The Motans, Irina Rimes, Antonia, Sore feat. Smiley și mulți alții. Compoziția versurilor și a liniei melodice aparține atat lui…

- Actorul american Luke Perry, devenit un adevarat star in Romania anilor ’90 pentru rolul jucat in serialul „Beverly Hills, 90210”, a decedat. Luke Perry a decedat la varsta de 52 de ani, la cateva zile dupa ce fusese internat in spital in urma unui atac cerebral masiv. Nascut pe 11 octombrie 1966, Luke…