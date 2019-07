Instagram ascunde like-urile în mai multe țări. De ce s-a luat decizia Pagina de socializare Instagram va ascunde numarul de like-uri in anumite tari, printre care se numara Italia, Brazilia, Australia si Japonia, pentru a „elimina presiunea” resimtita de utilizatori, scrie BBC. Testul va incepe joi, iar membrii vor vedea like-ul unui utilizator in dreptul postarilor iar in locul clasicei formulari care includea numarul celorlalti, vor vedea The post Instagram ascunde like-urile in mai multe țari. De ce s-a luat decizia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pagina de socializare Instagram va ascunde numarul de like-uri in anumite tari, printre care se numara Australia si Japonia, pentru a „elimina presiunea" resimtita de utilizatori, scrie BBC.Testul va incepe joi, iar membrii vor vedea like-ul unui utilizator in dreptul postarilor iar in ...

- Instagram a inceput sa ascunda numarul de like-uri de la postari ca parte dintr-un proces menit sa reduca presiunea generata de aprecierile primite. Utilizatorii din țari precum Irlanda, Italia, Australia...

- Pagina de socializare Instagram va ascunde numarul de like-uri in anumite tari, printre care se numara Australia si Japonia, pentru a „elimina presiunea” resimtita de utilizatori, scrie BBC. Testul va incepe joi, iar membrii vor vedea like-ul unui utilizator in dreptul postarilor iar in locul clasicei…

- Instagram, aplicația deținuta de Facebook, ascunde, incepand de joi, numarul de like-uri primite de utilizatori. Masura va fi valabila in mai multe țari, inclusiv Australia și Japonia, pentru a "elimina presiunea" asupra utilizatorilor. Experimentul presupune ca utilizatorii sa vada numele unui alt…

- Utilizatorii Facebook și ai celorlalte doua servicii importante pe care le deține, Instagram și WhatsApp, platforme tot mai folosite pentru promovarea online a produselor de larg consum, au avut probleme, miercuri, in unele țari din Europa, precum și pe coasta de est a SUA, Brazilia, Australia, Japonia…

- Retelele de socializare online Facebook, Instagram si Whatsapp se confrunta cu probleme tehnice, miercuri, in numeroase tari, inclusiv in spatiul Uniunii Europene si in Statele Unite, relateaza publicatiile germane Bild si Merkur.de. Numerosi utilizatori au semnalat probleme in Germania, Spania,…

- Procurorul militar Bogdan Ciprian Pirlog se prezinta drept expert al Uniunii Europene (UE) și, in aceasta calitate, iși rotunjește veniturile de la organizații internaționale, care deruleaza, cu fonduri europene, programe de formare pentru angajați ai unor instituții guvernamentale din diverse state,…

- Rezultatele probei feminine de simplu de la Roland Garros aduc schimbari importante in clasamentul WTA. De luni, singurele sportive care isi vor pastra locul in ierarhie sunt Naomi Osaka (Japonia; locul 1) si Kiki Bertens (Olanda; locul 4). Potrivit clasamentului WTA, cel mai mult au de pierdut Simona…