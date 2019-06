Inspecție lucrări Autostrada București - Brașov. Ce a găsit pe șantier ministrul Cuc Razvan Cuc: ”In ciuda tuturor scepticilor și fricoșilor sau mai puțin fricoși, contractul semnat de mine in 2017, Rașnov - Cristian chiar se face. In urma verificarilor la fața locului, Ministrul Razvan Cuc a constatat o mobilizare corespunzatoare a antreprenorului, iar ritmul in care se realizeaza lucrarile este unul susținut: se lucreaza de la 8 dimineața pana seara, inclusiv in weekend. O serie dintre lucrari sunt deja realizate: a fost decopertata intreaga suprafața de teren, a fost stabilizat patul de fundare și se lucreaza la terasamente și poduri. ”Am decis, astazi, sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

