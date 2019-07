Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Danilet Vasilica Cristi, judecator la Tribunalul Cluj, fost membru CSM, pentru manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in afara exercitarii atributiilor de serviciu, abatere…

- Validarea procurorului Adina Florea ca procuror șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție se va amana cel mai probabil pentru la toamna dupa ce președintele Consiliului Superior al Magistraturii, instituție care trebuie sa faca acest demers, Lia Savonea a declarat vineri, 5 iulie,…

- Inspecția Judiciara cere Secției pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din funcție a procurorului Maria Pițurca de la Parchetul Curții de Apel Craiova. Procurorul Pițurca este persoana care a declanșat un scandal public imens dupa ce s-a…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, luni, acțiunea formulata de Inspectia Judiciara impotriva fostului procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi. Este a treia cercetare disciplinara de care scapa fosta șefa anticorupție.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, luni, una dintre actiunile formulate de Inspectia Judiciara impotriva fostului procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi, care vizeaza inserarea de catre aceasta intr un comunicat de presa a unor pasaje…

- Sectia pentru procurori a CSM decide azi in cazul actiunii disciplinare deschisa impotriva Codrutei Kovesi. Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea pronunta azi o decizie in cazul actiunii formulate de Inspectia Judiciara impotriva fostului procuror-sef…

- Sectia pentru Judecatori in materie disciplinara a CSM a respins, luni, actiunea Inspectiei Judiciare formulata la adresa presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, transmite Agerpres. Sectia a constatat nulitatea absoluta a actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara,…

- Inspectia Judiciara (IJ) a declansat actiunea disciplinara impotriva procurorului Florentina Mirica, de la Parchetul Tribunalului Bucuresti. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care va decide cu privire la angajarea…