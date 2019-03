INS: Salariile au scazut in ianuarie, inflatia continua sa creasca Castigul salarial mediu nominal net a scazut la 2.936 lei in luna ianuarie a acestui an, un declin de 0,7% fata de luna decembrie a anului trecut, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.837 lei, cu 2% mai mic fata de aceeasi perioada, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri.



Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice - 6.768 lei), iar cele mai mici in fabricarea articolelor de imbracaminte (1.718 lei).



