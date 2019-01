Înregistrări şocante după măcelul cu săbii de lângă Capitală Bușca, interlopul care a și-a asumat rolul de tartor al clanului din Tanganu, a fasut o postare-șoc la doar o ora de la macel. "Ori mor, ori traiesc! De-acum incolo ori mai mierlesc unul, ori ma mierlește! Sa arat cine e Bușca! Da, manca-v-aș...(biiip!)...voastra! L-am prins! A avut noroc! Și de-aici incolo ii arat eu lui cine-i Bușca! Așa șchiop! Mi-am revenit! Lui i-am zis! La fiecare-n parte! L-am prins! I-am dat una, așa, doua...gata, manca-v-aș...(biiiip!)...voastra! Pai credea ca scapa din mana mea baiatul lui Teguța?! Credea ca nu pun mana pe el!Hai...va pupa fratele vostru!". … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

