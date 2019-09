Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Bogdan Licu admite ca anchetatorii nu au comunicat profesionist pe tema tragediilor de la Caracal și promite ca dupa finalizarea anchetei ii va baga pe toți in ședința.Citește și: Bunicul Luizei a EXPLODAT inainte de reconstituirea morții Luizei Melencu: 'Lui Dinca nu am…

- Parchetul General anunța ca procurorii au deschis, in urma unei sesizari, un dosar penal in rem privind modul in care specialiștii INML au efectuat analiza ADN in cazul Alexandrei Maceșanu, iar in cauza sunt cercetate infracțiunile de infracțiunile de favorizarea faptuitorului și abuz in serviciu.…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este asteptat sa valideze, marti, rezultatele concursului pentru conducerea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, la care adjunctul sectiei, Adina Florea, s-a situat pe primul loc. La sedintele anterioare nu s-a intrunit cvorumul.Una…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are marți, pe ordinea de zi, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), in condițiile in care ultimele patru ședințe pe aceasta tema au fost boicotate,…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a amanat din nou validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), in condițiile in care precedentele trei ședințe au fost boicotate, relateaza Agerpres. Blocajul…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are, luni, din nou, pe ordinea de zi, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), in condițiile in care precedentele doua ședințe au fost boicotate,…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are, luni, din nou, pe ordinea de zi, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), in condițiile in care precedentele doua ședințe au fost boicotate.Ultimele…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar urma sa valideze joi rezultatele concursului pentru numirea procurorului sef al Sectiei pentru investigarea magistratilor si sa o numeasca in functie pe Adina Florea. Procurorul Parlog, cel care a deschis dosarul 10 august, cere plenului CSM invalidarea…