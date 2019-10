Stiri pe aceeasi tema

- La finalul acestei saptamani a fost programata etapa a 7-a a Ligii a 3-a de fotbal. Olimpic Cetate Rașnov a invins, pe propriul teren, categoric, cu 3-0, pe CS Sporting Roșiori. Golurile brașovenilor au fost marcate de Stratila, la finalul primei reprize, din penalty, in timp ce Andrei Lascu a reușit…

- Ziarul Unirea LIVE-SCOR: AFC Odorheiu Secuiesc – Metalurgistul Cugir, in etapa a 6-a a Ligii a 3-a Astazi, Metalurgistul Cugir (locul 12, 5 puncte), fara Vitinha – suspendat și R. Trif – accidentat, evolueaza in deplasare, de la ora 17.00, cu AFC Odorheiu Secuiesc (locul 13, 4 puncte). Formația din…

- Informatica Timisoara nu a avut parte de un debut fericit in noua editie a Ligii I la futsal. Elevii lui Vitor Costa au deschis scorul cu United Galati, dar moldovenii s-au impus in cele din urma cu 4-3. Stojan Milovac a marcat toate cele trei goluri ale gazdelor. Intarita in ultima zi cu trei jucatori…

- FC Viitorul a inregistrat primul esec in editia 2019 2020 a Ligii 1 in etapa a opta, cedand in deplasare cu FCSB, scor 1 2 G. Iancu 45 Ad. Popa 38, Gnohere 65 . Inainte de meci, cele doua formatii ocupau pozitii diametral opuse in clasament, Viitorul sus, FCSB jos, insa Gica Hagi, managerul tehnic al…

- FC Viitorul sustine duminica, 1 septembrie, meciul din etapa a opta a Ligii 1, intalnind in deplasare FCSB. Partida gaseste cele doua formatii pe pozitii diametral opuse in clasament. Daca FC Viitorul e neinvinsa in cele sapte runde de pana acum, avand 15 puncte dupa patru victorii si trei egaluri,…

- Echipele de fotbal din judetul Constanta care evolueaza in seria secunda a Ligii a 3 a, Axiopolis Cernavoda, CS Medgidia si nou promovata Poseidon Limanu 2 Mai, sustin sambata, 31 august, de la ora 18.00, meciurile din etapa a doua de campionat. Programul este urmatorul: Axiopolis Cernavoda locul 7,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa lupte in partida cu FC Hermannstadt, programata, luni, in etapa 7-a a Ligii I, pentru ca are mare nevoie de cele trei puncte puse in joc. "Ne asteptam la un…

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, ieri in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa FC Voluntari, in etapa a VI-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Cardoso ('28), Velisar ('43) si Bus ('53) In urma acestui rezultat, Gaz Metan a urcat provizoriu pe locul III, cu 12 puncte, iar echipa antrenata de…