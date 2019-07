Inflația a coborât sub 4% în mai. Cartofii, fructele meridionale și legumele, în topul scumpirilor ​Inflația a coborât în mai la 3.8%, scumpiri mai importante fiind înregistrate la cartofi, citrice și fructe meridionale, dar și la serviciile telefonice, potrivit datelor transmise miercuri de Institutul Național de Statistica. Reamintim ca BNR a majorat prognoza de inflatie pentru 2019 cu 1,2 puncte procentuale de la 3% la 4,2%, iar prognoza pentru 2020 urca cu 0,2 puncte procentuale, la 3,3%. În conferința de presa de la lansarea celui mai recent Raport privind inflația, Isarescu a atras atenția ca scumpirile vin sa corecteze dezechilibrele din economie și ca acestea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

