Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de viiturile si alunecarile de teren inregistrate in provincia Papua din estul Indoneziei a crescut la 73, iar eforturile de cautare a supravietuitorilor continua, informeaza dpa. "Majoritatea corpurilor au fost gasite sub daramaturi sau ingropate sub resturile…

- Viiturile torentiale de sambata seara din Papua, provincia cea mai estica a Indoneziei, au ucis cel putin 42 de persoane si au ranit grav alte 21, a declarat duminica pentru Reuters un oficial al agentiei locale pentru dezastre, Cory Simbolon. Noua sate din regiunea Sentani, in apropierea capitalei…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in urma unor alunecari de teren inregistrate in apropiere de La Paz, capitala de facto a Boliviei, dupa mai multe zile de precipitatii abundente, a informat presa locala duminica, citata de DPA. Bilantul unei alunecari care a ingropat sambata sase masini pe…

- Bilantul inundatiilor, alunecarilor de teren si furtunilor care au afectat provincia indoneziana Sulawesi Central a ajuns duminica la 68 de morti si 47 de raniti, a informat Agentia de gestionare a dezastrelor, citata de Xinhua, potrivit Agerpres. Circa 3.400 de persoane au fost evacuate in…

- O alunecare de teren care a avut loc pe 31 decembrie in Indonezia s-a soldat cu cel putin 32 de morti, potrivit ultimului bilant anuntat luni de autoritati, care nu mai spera sa gaseasca supravietuitori dupa o saptamana de cautari, informeaza AFP. Echipele de salvare au pus capat cautarilor luni, dupa…

- Inundatiile si alunecarile de teren cauzate de ploile torentiale care afecteaza Filipine au provocat 50 de morti, au anuntat duminica noaptea reprezentantii serviciilor pentru gestionarea dezastrelor, citate de agentia Xinhua. Bilantul comunicat anterior duminica indica 26 de decese si…