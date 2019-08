Stiri pe aceeasi tema

- Iranul nu ar fi trebuit sa accepte sub nicio forma acordul nuclear din 2015 cu puterile mondiale, a declarat luni seara un inalt responsabil iranian din domeniul securitatii, Ali Shamkhani, consilier al ayatollahului Ali Khamenei, care considera ca politicile administratiei actuale de la Washington…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Iranul "ar face bine sa aiba grija", la câteva ore dupa ce Teheranul a anunțat ca va crește concentrația uraniului îmbogațit peste limita permisa de Acordul atomic cu marile puteri, informeaza Mediafax citând Reuters. Tot…

- Presedintele american, Donald Trump, a rezumat luni intr-o formulare cerintele Statelor Unite ale Americii fata de Iran: ''Fara arme nucleare, fara sprijinirea terorismului !'', relateaza AFP.

- Conferinta este organizata intr-un moment in care tensiunile dintre SUA si Iran au crescut in ultimele zile ca urmare a doborarii unei drone americane de catre Iran si a anuntului ulterior al SUA referitoare la aplicarea de noi sanctiuni regimului de la Teheran. Premierul israelian Benjamin Netanyahu…

- "Nici Iranul, nici alt actor ostil (de pe scena internationala) nu ar trebui sa confunde prudenta si retinerea SUA cu slabiciunea", a declarat Bolton, inaintea unei intrevederi, la Ierusalim, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. "Fortele noastre sunt gata sa plece" (spre regiune), a adaugat…

- Cererea americana are in vedere discutii intre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate ''privind ultimele evolutii legate de Iran si recentele incidente cu petrolierele'', a indicat una dintre aceste surse, sub acoperirea anonimatului. Conform unei alte surse, reuniunea ar urma sa se desfasoare…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- Administratia de la Teheran a transmis, luni seara, ca nu vor exista negocieri cu Statele Unite pana cand presedintele Donald Trump nu inceteaza "razboiul economic" impotriva Iranului, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax."Terorismul economic impotriva Iranului vizeaza civili…