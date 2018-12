Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 30 de ani a intrat in atenția oamenilor legii din Rimini, Italia, dupa ce a fost vazut de localnici cand trecea pe strada, in centrul orașului, cu un televizor mare in brațe. Carabinierii au fost sunați de trecatori. Oamenilor li s-a parut suspect ca romanul se plimba cu un televizor…

- Lucrarile la tronsonul din Salaj al Autostrazii Transilvania, ce are o lungime totala de 80,7 kilometri si care include si un tunel prin muntele Meses, ar putea incepe in iunie 2019, potrivit secretarului de stat in Ministerul Transporturilor, Calin Fort, scrie Agerpres."Pe segmentul Salaj…

- Veste buna pentru șoferi. Ar putea ramane fara permisul de conducere abia dupa ce aduna 45 de puncte de penalizare, nu la 15 cum este legea in prezent. Acest lucru doar daca va trece mai departe o propune aprobata in prezent doar de Comisia Juridica din Camera Deputaților. Pana la schimbarea legii,…

- Codul Rutier este pe cale sa sufere o modificare cat se poate de importanta pentru toti soferii din Romania! Asta numai daca amendamentul sustinut de ministrul transporturilor va trece de votul Parlamentului. Propunerea de modificare a Codului Rutier prevede ca permisul de conducere sa fie suspendat…

- Criza acuta de soferi de autobuz, pe piata muncii din Romania. Societatea de Transport Public din Timisoara cauta cu disperare soferi. Directorul STPT a declarat ca saptamana viitoare sunt asteptati la interviu trei soferi de autobuz care vor sa se mute din Bucuresti in Timisoara. Societatea de transport…

- Doi copii, de 10 si 14 ani, li doi adulti au murit in urma unui accident rutier petrecut in judetul Dolj, dupa ce masina in care se aflau a intrat in semiremorca tractata de un autotractor oprit. Politistii au fost anuntati de producerea unui accident pe DN56, in apropierea localitatii Calafat, potrivit…

- Caz revoltator la o școala dintr-o localitate din județul Botoșani, Romania. Un elev de clasa I a fost strans de gat de invațator. Cazul este anchetat de Inspectoratul școlar și Poliție. Dascalul nu este la prima abatere. In trecut a mai agresat și alți elevi.

- Trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce trei masini s-au ciocnit pe DN 3, in zona bisericii din orasul Pantelimon. Unul dintre soferii implicati a fugit de la fata locului, dar s-a prezentat ulterior la Politie. El are permisul suspendat.