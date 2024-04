Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 pe Richter s-a produs miercuri, la ora locala 9:54, in judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 80 de kilometri, in apropierea urmatoarelor…

- POEZIE ȘI PAINE Vineri, 29 martie 2024, ora 17, la Galeria de Arta „Absida” (str. Gr. Ureche 7), va avea loc lansarea numarului de primavara al Revistei Poezia. Tema acestui numar este Poezie și paine. La invitația președintelui Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Iași, Maria Bilașevschi,…

- O pedeapsa de un an și jumatate a fost data unui elev din Romania care și-a batjocorit 2 colegi de clasa din placere. Instanța a considerat ca agresorul nu va invața nimic daca nu va fi inchis.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, cu privire la ruperea coaliției, ca iși va da demisia daca PNL se decide sa iasa de la guvernare. „Eu am intrat in acest proiect dupa o discuție, inclusiv cu președintele Romaniei, ca vom duce aceasta coaliție și aceasta guvernare cel puțin pana in 2024”,…

- Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu, a vorbit din nou despre recalcularea pensiilor, susținand ca din luna septembrie 2024 pensionarii din Romania vor beneficia de cea de-a doua majorare a pensiilor. „Vom avea un moment important al aplicarii legii pensiilor – septembrie 2024. Impreuna cu colegii…

- Un minor in varsta de 17 ani, din localitatea Barsanesti, a fost retinut de politisti dupa ce a intrat in casa unui vecin si l-a agresat, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, potrivit Agerpres."Din cercetari a reiesit ca un tanar, de 17 ani, din comuna Barsanesti, ar fi…