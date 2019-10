Începe muzica românească, la Filarmonică Primul concert din cadrul festivalului va avea loc pe 10 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Palatului Cultural din municipiu. „Valurile Dunarii și ale timpului” ii va aduce pe aceeași scena pe artiștii Filarmonicii de Stat Arad, alaturi de dirijorul englez Barrie Webb, clarinetistul Emil Vișenescu, pianista Andreea Olariu, thereministul Gabriel Almași, orchestra Rapsozii Zarandului, dirijata de Petrica Pașca, respectiv pe cei din corul Voci de Primavara al Colegiului de Arte „Sabin Dragoi”, conduși de Corina Teuca. Din programul concertului vor face parte compoziții de Gabriem Almași, Adrian… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

