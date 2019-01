Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata feminina de volei a Romaniei s-a calificat dramatic la turneul final al Campionatului European 2019, miercuri seara, dupa ce a invins echipa Bosniei-Hertegovina cu scorul de 3-2 (25-17, 19-25, 21-25, 25-17, 15-9), la Lukavac, in ultimul sau meci din Grupa F a preliminariilor.

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de reprezentativa Danemarcei, scor 3-1, in ultimul meci din grupa preliminara A a Campionatului European din 2019. Tricolorii erau deja calificati la turneul final din etapa anterioara si vor evolua in ultimul act dupa 24…

- Voluntarii ”Pro Ungheni”, susținuți de Primaria municipiului Ungheni, au decis sa organizeze concursul ”Ungheni are Talent” și au lansat urmatorul apel: ”Ești talentat? Ai cu ce sa te mandrești? Vino și arata-le tuturor”. Concursul va avea loc pe data de 15 decembrie, la Palatul de Cultura din Ungheni.…

- Episodul 7. Rusia este una de echipele care merita urmarite la Campionatul European din Franta, in ciuda rezultatelor de la Trofeul Carpati. Evgeny Trefilov a decis lotul pentru Franta azi, dupa ultimul antrenament „acasa”. Debutul campioanei olimpice este joi, de la ora 22:00, in...

- Episodul 5. Deschidem seria prezantarilor din Grupa B a Campionatului European cu tara gazda, Franta, care va debuta joi, de la ora 22:00, in compania Rusiei. Olivier Krumbholz abordeaza intrecerea, in cea mai mare parte, cu echipa care a castigat anul trecut Campionatul Mondial.

- „Acvilele” s-au clasat pe locul 3 în Grupa E și au ratat, astfel, calificarea la turneul final european, însa, la final, publicul clujean a aplaudat sfârșitul carieriei la echipa naționala a celei mai titrate baschetbaliste din țara, Ancuța Stoenescu. Meciul dintre…

- Mauritania a obtinut, pentru prima data in istorie, calificarea la Cupa Africii pe Natiuni, competitie care va fi organizata in 2019, in Camerun. Mauritania conduce in Grupa I, cu 12 puncte, din cinci meciuri, si nu mai poate rata prezenta la turneul final, cand mai este doar o etapa de jucat.

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins ieri pe teren propriu, formatia germana SG BBM Bietigheim, scor 32-24 (14-13), in ultimul meci din Grupa D a Ligii Campionilor. Cum celalalt meci al grupei, Vipers Kristiansand – Ferencvaros Budapesta (scor, 35-27), s-a disputat sambata,…