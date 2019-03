Incendiu violent la Brașov. Case cuprinse de flăcări Un incendiu violent a izbucnit in aceasta seara la o casa din localitatea Zarnești, județul Brașov. Din cauza flacarilor ce s-au extins cu repeziciune o alta casa din vecinatate, a fost afectata. Mai multe echipaje de pompieri, dar și o ambulanța SMURD, s-au deplasat imediat la locul incendiului. Conform reprezentanților ISU Brașov, unul dintre proprietari a suferit arsuri ușoare la memberele superioare și la cap. Barbatul a fost transportat de urgența la Spitalul Județean din Brașov. Incendiul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 250 de metri patrați. Specialiștii urmeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 76 de ani din satul cerbu, comuna Copalau, județul Botoșani, a incercat sa se sinucida miercuri seara. Femeia și-a pus ștreangul de gat, dar, cand sa-și duca planul la indeplinire, a fost descoperita de soțul ei, care a salvat-o in ultimul moment. Barbatul i-a taiat ștreangul,…

- * Vizitele la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc au fost reluate partial, dupa ce a scazut numarul de infectii respiratorii, dar restrictia se mentine pana in luna aprilie in patru sectii ale spitalului: Boli Infectioase, Pneumologie-TBC, Medicina Interna si Pediatrie. * Doua tronsoane…

- Sirenele antiaeriene, din judetul Brasov, vor rasuna, din nou astazi, 6 martie, in intervalul 10.00 – 11.00, in cadrul altui exercițiu de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de urgenta. Exercițiul urmareste antrenarea autoritatilor administratiei publice locale si pregatirea populatiei prin…

- Sapte judete din Transilvania si patru judete din zona Moldovei sunt vizate de noi avertizari nowcasting Cod galben de vant emise, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, pana la ora 19:00, in zonele joase din judetele Alba, Sibiu si Mures, se vor semnala intensificari…

- Un incendiu violent a izbucnit data de 07 februarie, in jurul orei 21:25 la o locuința particulara, din localitatea prahoveana Baicoi. La sosirea echipajelor de pompieri la locul evenimentului, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul locuinței și al anexelor gospodarești pe o suprafața de aproximativ…

- Un accident de circulație a avut loc, in aceasta seara, in județul Brașov. Potrivit ISU Brașov, incidentul rutier s-a produs intre Vulcan și Zarnești. Au fost implicate doua autoturisme, iar patru persoane sunt ranite. La fața locului se intervine cu un echipaj cu apa și spuma, doua echipaje SMURD…

- Un accident rutier grav a avut loc in aceasta seara in judetul Brasov, intre localitatile Vulcan si Zarnesti. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme si o caruta. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca in urma accidentului…

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta seara intr o zona turistica, la Moieciu de Jos, de langa Brasov. O casa de vacanta a fost cuprinsa de flacari. Proprietarul era in imobil impreuna cu mai multe persoane in momentul iybucnirii incendiului si disperat a evacuat cladirea si a sunat la 112 pentru…