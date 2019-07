Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a avut loc noaptea trecuta intr-o gospodarie din comuna Tiha Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud. Focul a izbucnit la un cotet, dar s-a extins rapid si la alte anexe din curte.

- Un incendiu violent a afectat grav sambata dimineața o gospodarie din satul Dumbravița, al comunei Vadu Moldovei. Focul a fost anunțat dupa ora 09.00, la fața locului ajungand pompierii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Vadu…

- Un pensionar de 86 de ani a murit joi dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in apartamentul sau dintr-un bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Din cauza fumului dens, doua persoane au fost intoxicate, iar zeci de locatari ai blocului au fost evacuati.

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un bloc din Hunedoara Totul a avut loc in urma cu cateva ore, intr-un cartier din oras. Locatarii s-au speriat atat de tare incat unii dintre ei au sarit chiar pe geam pentru a se salva, potrivit presei locale.

- Un incendiu deosebit de violent a izbucnit duminica seara, in jurul orei 23.20, in comuna Talea. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe cu etaj și mansarda, un garaj și s-a extins cu repeziciune la mai multe anexe gospodarești și la nutrețurile pentru animale, manifestandu-se pe o suprafața de peste…

- Doua case au luat foc, in cursul nopții, in Sectorul 4 al Capitalei.Focul a izbucnit din garajul uneia dintre case. Doua persoane au ramase blocate in una dintre locuințe, insa au fost salvate la timp de pompieri.Intervenția a fost una dificila, intrucat hidranții nu au funcționat…

- Un incendiu violent a izbucnit, vineri, la un depozit cu materiale de constructii, vopseluri si diluanti din Ramnicu Valcea, arderea manifestandu-se pe 3.500 de metri patrati, cu degajari mari de fum, astfel ca populatia din zona a fost avertizata prin sistemul Ro-Alert. O femeie a suferit arsuri pe…

- Un incendiu puternic a izbucnit la o locuinta din Fulga de Jos, judetul Prahova, anunta ISU Prahova. Focul se manifesta violent la acoperisul unei case si exista riscul extinderii la o locuinta invecinata. Acționeaza echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere și o autospeciala de prima intervenție…