Incendiu la o ferma din Castelu. Arde un tractor. Intervin pompierii

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta pentru lichidarea unui incendiu. Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu izbucnit la un depozit de materiale amplasat pe strada…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in lichidarea unui incendiu in localitatea General Scarisoreanu.Din primele informatii, o sira de paie a luat foc. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in lichidarea unui incendiu izbucnit langa Autostrada A2.In zona kilometrului 189, sensul de mers spre Bucuresti, a izbucnit un incendiu de vegetatie uscata. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la un incendiu izbucnit la intrare in Lazu.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata, izbucnit langa cimitirul din sat. ...

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in lichidarea unui incendiu.Din primele informatii, incendiul a izbucnit la o miriste din localitatea componenta Medgidiei, Remus Opreanu, judetul Constanta.La fata locului se…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in Constanta, la iesirea spre Valul lui Traian, in zona oierie.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata si miriste. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Movila Verde.Din primele informatii, o casa din centrul localitatii a luat foc. ...

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit joi, 27 iunie 2019, la un incendiu de vegetatie uscata, localizat in localitatea constanteana Sinoe, pe strada Almazului. ...