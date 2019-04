Stiri pe aceeasi tema

- "Sageata" Catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabușit, luni seara, in urma incendiului violent care a cuprins celebrul monument. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arata ca nu a mai ramas aproape nimic din acoperiș.

- Momentul in care prima turla a catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabușit a fost surprins, de la distanța, de un internaut. Acesta a postat imaginile groazei pe Twitter. La cathedrale Notre-Dame de Paris est en feu, la fleche s'est effondree#NotreDame (Image Temoins @BFMTV) ? https://t.co/Ec8VT0Isbv…

- Un incendiu violent a izbucnit la catedrala Notre Dame din Paris, pe partea superioara, in zona celor doua clopotnite. Catedrala construita in perioada 1163-1345 arde ca o torța, iar flacarile se extind. Turla și acoperișul s-au prabușit in urma flacarilor mistuitoare.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a anulat luni discursul programat catre natiune din cauza "incendiului teribil" izbucnit la Catedrala Notre-Dame din Paris, a anuntat un oficial de la biroul presedintelui la Palatul Elysee, informeaza Reuters.Anuntul a fost facut in timp ce focul s-a…

- Președintele francez Emannuel Macron avea programat un discurs la ora 20.00, însa acesta a fost anulat, în urma incendiului violent de la Catedrala. Din vârful catedralei medievale se poate vedea cum ies flacari mari și fum. Imaginile de pe retelele sociale arata cum iese…

- Catedrala Notre-Dame de Paris este cuprinsa de flacari.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.Publika.md informeaza ca varsta Catedralei Notre-Dame este de 850 de ani.

- Pompierii au stabilit ca un efect termic al curentului electric este cauza probabila a izbucnirii incendiului de la acoperisul si turla bisericii din localitatea Sustra din judetul Timis. In timpul interventiei pentru stingerea focului, o parte din turla bisericii s-a prabusit, potrivit news.ro.Potrivit…

- Legaturile dintre cele doua state, in mod traditional aliati apropiati, s-au tensionat progresiv de la jumatatea anului trecut, vicepremierii italieni Luigi Di Maio si Matteo Salvini lansand atacuri verbale la adresa presedintelui francez si a guvernului de la Paris, in special pe teme legate de…