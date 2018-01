Incendiu la Mihai Bravu-judetul Tulcea. Vantul puternic face dificila misiunea pompierilor

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe au inervenit la un incendiu izbucnit la un operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile și deșeuri feroase, din municipiul Sfantu Gheorghe.Doua echipaje de pompieri, cu doua autospeciale cu apa și spuma, au…

- Astazi, 9 ianuarie, la ora 05,32, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Campulung și Punctul de Lucru Aninoasa au intervenit in localitatea Berevoești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un garaj și care s-a extins…

- Un puternic incendiu a izbucnit, vineri, la o anexa pentru depozitarea lemnelor, situata in localitatea Teremia Mare. ”La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autosanitara SMURD, un ofițeri si noua subofițeri din cadrul Subunitatii de pompieri Sannicolau…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autovehicul in municipiul Tulcea. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 ofiter si 8 subofiteri.La fata locului este prezent si un echipaj de politie.Potrivit ISU Delta,…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la hornul unei case din orașul Campeni din Munții Apuseni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Stația Campeni intervine cu o autospeciala la un incendiu izbucnit la hornul unei case de locuit din Campeni”,…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o gospodarie din localitatea Sambata Noua. Au ars aproximativ 3 tone coceni. S a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri. ...

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o anexa gospodareasca din municipiul Tulcea, zona Vararie. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 9 subofiteri. Pompierii au transmis ca nu sunt victime omenesti. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta seara la o pensiunea din județul Buzau, satul Valea Lupului. Conform primelor informații, flacarile sunt imense și zeci de pompieri se lupta cu flacarile, alții sunt pe drum pentru a da o mana de ajutor.

- Pompierii din cadrul Garzii Vișina, Detașamentului Caracal și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Corabia au intervenit aseara, in orașul Corabia, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mobila. Peste douazeci de pompieri, cu trei autospeciale de stingere ...

- Pompierii sibieni l-au salvat, joi, pe Mos Craciun, de pe acoperisul sediului ISU Sibiu, dupa o interventie cu autospeciala de salvare la inaltime. Potrivit paginii de Facebook a ISU Sibiu, Mos Craciun a fost "lasat de reni pe acoperisul sediului", iar dupa ce a fost salvat a impartit copiilor pompierilor…

- Pompierii au intervenit, joi seara, la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuința din Dumbraveni, dupa ce o centrala de încalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov.

- Pompierii au evacuat, sambata seara, 68 de persoane care se aflau intr-o pensiune din Sibiu, unde a ars instalatia de ventilare din bucatarie, fara a exista victime, a anuntat ISU. „Pompierii sibieni au intervenit pe Str. Berariei, din municipiul Sibiu, acolo unde a ars instalatia de…

- Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale și de cateva ore se lupta cu flacarile. Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Potrivit Inspectoratului…

- Pompierii din Sebeș au fost solicitați sa intervina astazi, 14 decembrie 2017, in jurul orei 11.00 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la casa de locuit din localitatea Pianu de Sus. „Garda de intervenție Sebeș intervine cu 2 autospeciale pentru stingerea unui incendiu in interiorul unei case de…

- O persoana a murit, in aceasta dimineața, intr-un incendiu izbucnit la o hala din Timisoara. La fata locului se intervine cu 11 autospeciale, la actiune participand 40 de pompieri. Momentan, zona este izolata iar persoanele din zona au fost evacuate.

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit duminica seara, pe strada Principala din localitatea Asinip, comuna Lopadea Noua, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu, au ars acoperișul…

- Pompierii au simulat, ieri, un exercitiu de amploare la sediul Primariei din Mioveni. In scenariul exercitiului, pentru indeplinirea obiectivelor propuse s-a prevazut gestionarea unei situatii de urgenta generata de un incendiu produs in arhiva institutiei.Scopul simularii a fost de a vedea cum ar…

- Pompierii au simulat, joi, un exercitiu de amploare la sediul Primariei din Mioveni. In scenariul exercitiului, pentru indeplinirea obiectivelor propuse, s-a prevazut gestionarea unei situatii de urgenta generata de un incendiu produs in arhiva institutiei.Scopul simularii a fost acela de a vedea cum…

- Detașamentul de Pompieri Baia Mare a intervenit astazi pe DE 58, in localitatea Tauții Magherauș in cazul unui accident rutier. Pompierii baimareni s-au deplasat la locul intervenției cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma, echipajul de terapie intensiva mobila al S.M.U.R.D. și autospeciala de descarcerare…

- Detasamentul de Pompieri Baia Mare a intervenit luni pe DE 58, in localitatea Tautii Magheraus in cazul unui accident rutier, anunta ISU Maramures. Pompierii baimareni s-au deplasat la locul interventiei cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, echipajul de terapie intensiva mobila al S.M.U.R.D.…

- Detașamentul de Pompieri Baia Mare a intervenit astazi pe DE 58, in localitatea Tauții Magherauș in cazul unui accident rutier. Pompierii baimareni s-au deplasat la locul intervenției cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma, echipajul de terapie intensiva mobila al S.M.U.R.D. și autospeciala de descarcerare…

- Detașamentul de Pompieri Baia Mare a intervenit astazi pe DE 58, in localitatea Tauții Magherauș in cazul unui accident rutier. Pompierii baimareni s-au deplasat la locul intervenției cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma, echipajul de terapie intensiva mobila al S.M.U.R.D. și autospeciala de descarcerare…

- Incendiu la o locuinta de pe strada Sfantul Stefan din Bucuresti. Parterul unei cladiri parasite a ars, iar un barbat de 39 de ani a suferit asuri de gradul 2 si 3. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de stingere, 2 de descarcerare si 2 SMURD.

- Un apel la 112 a anunțat joi seara un incendiu la o gospodarie din localitatea Livada. In jurul orei 21, doua autospeciale de stingere cu apa de la Detașamentul de Pompieri din Dej s-au deplasat la adresa indicata, unde ar fi fost vazute flacari la un horn de la o centrala pe lemne, aflata intr-o …

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și echipaje de la Ambulanța. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de zrgența la City Park Mall, acolo unnde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și echipaje de la Ambulanța. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat…

- Pompierii pitesteni intervin chiar in aceste momente la un incendiu ce a izbucnit in cartierul pitestean Trivale. Din primele informatii niste cabluri electrice au luat foc, iar la fata locului o sa intervina si o echipa CEZ. Ultima actualizare: Joi, 09 Noiembrie 2017 18:45

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit miercuri seara, pe str. Principala din Berghin, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, proprietatea lui P.V. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu, au ars interiorul casei…

- Pompierii timisoreni au fost alertati, miercuri dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul doi al unui imobil situat in Timisoara, pe strada Mihail Kogalniceanu. Zece luptatori cu focul au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autoscara si o masina SMURD. Flacarile…

- Detașamentul de pompieri din Aiud a intervenit ieri, pe strada Bailor din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei societați comerciale cu profil de activitate legat de jocuri și pariuri. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit ieri, pe str. Bailor din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei societați comerciale cu profil de activitate legat de jocuri și pariuri. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit ieri, pe strada Principala din localitatea Benic, comuna Galda de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Pompierii militari au acționat cu o austospeciala de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu, au ars autoturismul in totalitate,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta noapte, la un imobil din localitatea Randunica, judetul Tulcea. Statia de pompieri Babadag a intervenit pentru limitarea efectelor foculul care a cuprins casa unor localnici cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, opt subofiteri si o autospeciala SMURD.Sursa…

- Potrivit reprezentantilor ISU Dolj, Detasamentul 1 Pompieri Craiova a fost solicitat sa intervina miercuri seara, la un incendiu izbucnit la etajul cinci al Spitalul Clinic Judetean Craiova, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale. Pompierii au constatat ca iesea fum gros dintr-un cabinet medical,…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, sambata, pe strada Petre Ispirescu din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in bucataria unei case de locuit, proprietatea lui F.V. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție și o ambulanța SMURD. Ca urmare…

- Se inmultesc apelurile ce anunta, la 112, pericole cauzate de vant. In linii mari, de obicei este vorba despre acoperisuri care fie deja au “zburat”, fie sunt in pericol sa cada. Un prim asftel de apel a sosit inca de duminica seara, de la o familie de pe strada Ramadan, careia vantul puternic i-a smuls…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la anexele unei gospodarii in municipiul Tulcea.Se intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, un SMURD si 13 subofiteri.Sursa foto: ISU Delta Tulcea ...

- Pagube de 200.000 de lei in gospodaria unui albaulian, dupa un incendiu. Mai multe bunuri din bucataria casei sale au fost distruse de flacari ce au pornit de la un scurtcircuit. UPDATE: Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, sambata, pe strada Petre Ispirescu din municipiu…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit sambata, 28 octombrie 2017, pe strada Petre Ispirescu din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in bucataria unei case de locuit, proprietatea lui F.V. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție și o ambulanța…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul Tulcea.Se intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, un SMURD, un ofiter si 13 subofiteri.Sursa foto: ISU Delta Tulcea ...

- Vantul puternic nu a creat probleme deosebite in judetul Mehedinti pana la aceasta ora. O prima interventie a pompierilor a fost doar la un hipermarket din municipiul Drobeta Turnu Severin, unde exista riscul sa cada un element de constructie.

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui accident rutier produs pe DJ 222 intre localitatile Tulcea si Agighiol.In accident sunt implicate doua autoturisme. In autoturisme erau doi soferi.Potrivit ISU Delta Tulcea, un sofer este in stare grava iar cel de al doilea este…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit sambata, 21 octombrie 2017, pe strada Cimpului din localitatea Craciunelu de Jos, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, ce se manifesta pe o suprafața de aproximativ 1 ha, de teren. Pompierii militari au acționat cu o autospeciala de stins incendii,…

- Vineri seara, in 20 octombrie 2017, prin numarul unic de urgențe 112 a fost anunțat un incendiu de vegetație uscata pe raza loc. Salciua de Sus – zona Tomeasa. Pompierii militari de la Stația de pompieri Cimpeni au intervenit cu mijloace de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații…

- Pompierii din Blaj au fost solicitați sa intervina, sambata, in jurul orei 17:00, pentru stingerea unui incendiu la un lan de porumb, in localitatea Craciunelu de Jos. „Garda Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu de lan de porumb in localitatea Craciunelu de Jos”, transmite ISU Alba. Revenim…

- Pompierii militari din Sebeș au fost chemați sa intervina astazi, in jurul orei 14.00, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit pe un teren agricol din localitatea Șpring. „Garda Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in localitatea Șpring”, transmite ISU…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe o suprafata de aproximativ 100 mp in cimitir. Au ars trei cruci din lemn si un gard.Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiter.Cimitirul a mai luat si…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un depozit stuf in localitatea Istria, la 4 km de Balta.La fata locului intervine o autospeciala de la Cogealac…