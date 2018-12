Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata seara, la o hala a unei fabrici aflata la marginea orasului Timisoara, in zona Parcului Tehnologic. Pompierii intervin cu sapte autospeciale pentru a stinge focul care a cuprins peste 350 de metri patrati. In interiorul halei sunt mai multe butelii cu oxigen,…

- Un incendiu violent a izbucnit, la miezul nopții, la un hotel aflat in Complexul Studențesc din Timișoara. Pompierii de la ISU Timiș... The post Incendiu violent la un hotel din Complexul Studențesc din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Timișenii care sunt nevoiți sa treaca zi de zi pe strada Polona pentru a ajunge in Timișoara sau pentru a se intoarce acasa spun ca pierd foarte mult timp in trafic din cauza calmatoarelor de trafic instalate de primarie in dreptul blocurilor sociale din zona Polona. Ei au facut o petiție…

- O nenorocire a avut loc in acesta noapte in Bucuresti, pe bulevardul Lucretiu Patrascanu, din sectorul 5. Potrivit jurnalului de stiri de la ora 07.00 al postului de televiziune Romania Tv un incendiu puternic a izbucnit la etajul 5 al unui bloc, in jurul orei 04.45.Acolo au ajuns si pompierii cu doua…

- Pompierii intervin cu cinci autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit marti la o casa din municipiul Constanta, flacarile extinzandu-se la alte doua locuinte, potrivit Inspectoratului Judetean pentru...

- Pompierii din Timiș iși celebreaza, și in acest an, ziua la Timișoara. Pe 13 septembrie, curioșii sunt așteptați in Piața Victoriei, unde vor avea parte de o expoziție interesanta. The post Ziua Pompierilor se ține, in acest an, in Piața Victoriei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .