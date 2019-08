Incendii în Grecia. Sute de turişti au fost evacuaţi Circa 70 de pompieri s-au luptat cu flacarile in estul insulei, au anuntat autoritatile, care au precizat ca 13 masini de pompieri au fost trimise in zona. Primarul insulei Christodoulos Sevastakis a declarat ca aproximativ o mie de persoane au fost evacuate din mai multe hoteluri si trimise in orasul Pythagoreio. 'Nu este un incendiu de proportii, insa este aproape de hoteluri', a declarat el pentru postul Skai TV. 'Orasul Pythagoreio nu este amenintat', a adaugat el. Nave ale Garzii de coasta au evacuat zeci de persoane de pe plajele Glykoriza si Proteas, potrivit agentiei de presa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

