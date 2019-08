Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a lovit o femeie dupa o cearta chiar inainte ca un avion al Turkish Airlines pe ruta Istanbul - Yekaterinburg (Rusia) sa decoleze. Cativa pasageri au intervenit pentru a-l calma pe barbat printre plansetele unor bebelesi aflati la bord.

- Un avion militar rus a ]nc[lcat spa'iul aerian al Coreei de Sud. For'ele aeriene su-coreene au tras mai multe focuri de avertisment, a anun'at Ministerul Apararii din Seul. Avionul rus a intrat in spatiul aerian sud-coreean in apropierea insulei Dokdo, din vecinatatea coastei de est a Coreei de Sud.…

- Avionul rus a intrat in spatiul aerian sud-coreean in apropierea insulei Dokdo, din apropierea coastei de est a Coreii de Sud.Avionul a parasit zona de identificare a apararii aeriene sud-coreene (KADIZ) in jurul orei locale 09:15 (00:15 GMT), dupa ce a zburat aproximativ trei minute in…

- Periculosii tauri de la crescatoria Cebada Gago au fost protagonistii de luni ai cursei de la Pamplona, soldata cu un barbat impuns de coarne si alti trei care au suferit traumatisme, potrivit medicilor locali citati de EFE. Ca in fiecare dimineata, cursa a inceput la ora locala 8:00, cu eliberarea…

- Magistrații au luat o decizie in privința celor doi frați care au omorat in bataie un barbat din Argeș. Incidentul, in urma caruia omul de afaceri a murit, s-a petrecut dupa o altercație in trafic.

- Scene teribile au avut loc la bordul unei aeronave ce apariține companiei ALK Airlines, ce zbura pe ruta Kosovo-Elveția. Mai exact, in timpul unor tubulențe, o steardesa a fost aruncata in plafon.

- (update 20:30) Avionul ce a decolat pe Aeroportul Internațional Chișinau cu destinația Odesa, Ucraina, a facut o escala și pleaca spre o direcție necunoscuta, cel mai probabil spre Rusia.(update 19:20) La aceasta ora, cinci avioane private ar fi decolat de pe Aeroportul Internațional Chișinau.Trei avioane…

- “Ne bucuram ca am reușit sa trimitem mulți pasageri înspre cele mai îndepartate colțuri ale lumii. Anul 2018 a însemnat 85 de ani de operațiuni Turkish Airlines, a fost o poveste de succes care a început cu 5 aeronave, iar în acest moment, flota Turkish Airlines…