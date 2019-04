Primarul municipiului Dej, Morar Costan anunța ca s-a semnat contractul de finanțare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ in municipiul Dej – punte pietonala și modernizare coridor infrastructura integrata in Ocna Dej”. ”Astazi, 18 aprilie, am semnat la sediul ADR Nord – Vest contractul de finanțare a proiectului . Prin acest proiect se va moderniza strada Vaii si puntea pietonala de peste raul Someș care face legatura intre intersecțiile strazilor: Corneliu Coposu cu Alecu Russo pe malul stang al raului Someș și intersecția strazii Pintea Viteazu cu strada Pescarilor,…