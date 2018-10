Inca un pod s-a prabusit in Italia

Stiri pe aceeasi tema

- O portiune dintr-un pod rutier s-a desprins de drum și a cazut in apa, ca urmare a ploilor abundente, in Sardinia. Imagini prezentate de pompieri arata cum podul care traversa un rau din apropiere de Cagliari s-a prabusit pe o ...

- La mai puțin de doua luni de la prabușirea podului Morandi din Genova, nordul Italiei, un accident similar a avut loc miercuri in Sardinia. In timpul unei ploi torențiale, o parte din podul unei autostrazi s-a prabușit. Deocamdata nu au fost raportate victime.

- O scena jenanta si, pentru unii,de rau augur, a avut loc cu ocazia prezentarii machetei viitorului pod Morandi care s-a prabusit luna trecuta. In timp ce arhitectul italian Renzo Piano prezenta, intr-o conferinta de presa, proiectul viitorului pod al orasului, o parte a machetei s-a prabusit, asistenta…

- Cel putin 41 de oameni au murit dupa prabusirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, Conform celui mai recent bilant anuntat sambata de agentia de stiri ANSA.

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…