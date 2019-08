Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a sugerat organizarea unei întrevederi personale cu omologul sau chinez, Xi Jinping, pentru a discuta despre criza politica din Hong Kong, informeaza BBC News, potrivit Mediafax.Liderul de la Casa Alba s-a declarat încrezator ca Xi Jinping va soluționa…

- Unele companii chineze cauta sa faca noi achizitii de produse agricole americane, a anuntat duminica agentia oficiala de presa a Chinei, Xinhua, citand autoritatile de la Beijing, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Presedintele american, Donald Trump, a declarat luna trecuta, la summitul…

- Tarifele vamale existente impuse de SUA vor trebui eliminate daca va exista un acord comercial intre Beijing si Washington, a anuntat joi Ministerul Comertului din statul asiatic, transmite Reuters potrivit Agerpres. Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca el si omologul sau…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca, in timpul intalnirii sale cu președintele Chinei, Xi Jinping, la summitul G20 de la Osaka a fost mult mai in regula decat se aștepta, dar "nu se grabeste'' sa incheie o ințelegere comerciala, potrivit Reuters."Nu ma grabesc, dar lucrurile arata…

- China a fost de acord sa faca noi achizitii de produse agricole din SUA si sa se intoarca la masa de negocieri. Nu a fost stabilit niciun termen pentru a ajunge la un acord, iar cele doua mari economii ale lumii raman in contradictie asupra unor parti semnificative ale unui acord. Ultima…

- Aflate sub presiune, autoritatile locale au trebuit sa se decida sa retraga acest proiect, insa miscarea de contestare, care reprezinta cea mai grava provocare la adresa puterii chineze dupa retrocedarea teritoriului in 1997, continua sub privirile tarilor lumii. La mijlocul lui iunie, secretarul…

- Donald Trump a semnalat marti ca este dispus sa introduca noi tarife vamale pentru a forta China sa negocieze un acord comercial convenabil cu Statele Unite. "Tarifele vamale sunt un instrument minunat de negociere", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba a exprimat…

- ''Franta taxeaza mult vinul si noi taxam putin vinul frantuzesc'', a spus Trump la postul CNBC. ''Aceasta tara (SUA) permite vinului frantuzesc - care este foarte bun - (...) sa intre gratis'', a adaugat liderul de la Casa Alba. ''Nu este corect, vom face ceva pentru (a reechilibra) asta'', a insistat…