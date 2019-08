Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman din județul Botoșani, cautat de autoritațile din Romania pentru savarsirea infracțiunii de furt calificat. In data de 20 august 2019, in jurul orei 16.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente doi cetațeni romani, cautați de autoritațile din Romania pentru savarsirea de infracțiuni la regimul circulației, precum și pentru inșelaciune. Azi dimineața, in jurul orei 01.30,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente trei cetațeni romani, cautați de autoritațile din Romania pentru savarsirea infracțiunilor de furt calificat, fals in declarații, precum și infracțiuni contra ordinii și siguranței publice. Primul urmarit…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera doua autoturisme marcile Jaguar și Kia, care figureaza in bazele de date ca fiind cautate de catre autoritațile din Italia, respectiv Belgia. In data de 10 august a.c., la Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un sucevean, cautat de autoritațile din Romania pentru savarsirea unor infractiuni la regimul circulației. In data de 8 august a.c., in jurul orei 17.00, in Punctul de Trecere…

- Luni, 22 iulie, in jurul orei 18.00, politisti de frontiera din cadrul Sectorului PF Petea au identificat, pe comunicatia Dorolt – Petea, un cetatean roman, care nu avea documente de identitate asupra lui si care nu-si justifica prezenta in zona. Persoana in cauza a fost condusa la sediul politiei de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care transporta pe o autoutilitara un autoturism Audi A6, aflat in atentia autoritatilor engleze. La Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Germania pentru savarsirea unor infractiuni contra proprietații. In data de 04 iunie 2019, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere…