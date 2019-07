In zilele de vineri ale lunii iulie, faleza Cazinoului din Constanta va deveni cinema in aer liber

In zilele de vineri ale lunii iulie, faleza Cazinoului din Constanta…

Faleza Cazinoului se transforma, si anul acesta, in cinema in aer liber Primaria Municipiului Constanta si Centrul Ceh aduc la Constanta 3 proiectii deosebite ce vor marca zilele de vineri ale lunii iulie.Pe 12 iulie, iubitorii de film vor putea viziona "Cold War" Polonia Franta UK, 2018 ."Cold War" este o poveste de dragoste dintre un barbat si o femeie care se cunosc in Polonia, dupa cel de Al Doilea Razboi Mondial. Provenind din medii diferite, avand personalitati complet ...