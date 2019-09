In memoriam Alexandru Darie, la TVR

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Darie a fost unul dintre cei mai apreciați regizori de teatru din Romania. O prezența discreta și apreciat de colegii de breasla, puțini au fost cei care au știut despre boala crunta de care acesta a suferit in ultimii ani. Fiul lui Iurie Daria a murit la varsta de 60, de ciroza. Alexandru…

- Familia Regala a Romaniei deplange moartea regizorului Alexandru Darie, apreciind ca acesta ramane un valoros om de teatru al ultimelor patru decenii. "Majestatea Sa Custodele Coroanei a aflat cu tristete vestea trecerii la Domnul a regizorului de teatru Alexandru Darie, cel care a condus timp de saptesprezece…

- Intr-un interviu pe care l-a acordat in urma cu trei ani, regretatul regizor Alexandru Darie iși spunea ferm parerea despre societatea romaneasca. Intrebat ce il deranjeaza cel mai mult in Romania, in societatea in care traim, acesta a afirmat: "Ma deranjeaza foarte tare ipocrizia in politica, in gestionarea…

- Teatrul Bulandra a transmis un mesaj dupa moartea regizorului Alexandru Darie. "Cu profund regret, Teatrul Bulandra anunta disparitia prematura a directorului sau, regizorul Alexandru Darie. Suntem cu totii alaturi de familia indurerata. Odihneste-te in pace, Ducu!", se arata pe pagina de Facebook a…

- Viviana Sposub a luat decizia in urma cu cateva luni, insa a depus demisia recent, scrie cancan.ro. Totodata, Viviana a facut anunțul public și pe contul sau de Facebook. Citeste si Emisiunea "Visuri la cheie" revine la Pro TV din 11 septembrie "Mi-am luat ramas bun de la echipa Observator,…

- Din 11 august, HISTORY® transmite, in fiecare duminica, de la ora 21:00, in premiera și exclusivitate, documentarul „Dinastia Donald Trump”. Producția prezinta o imagine completa a familiei Trump, examinand in detaliu viața celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cele 3 episode…

- Penultima seara a Festivalului BABEL s-a incheiat cu un moment incarcat de emoție in Piața Mihai Viteazul, Vernisaj de fotografie „In memoriam Sorin Radu” si un spectacol de foc, muzica și dans sustinut de The HandPan Project, Romania. Cei prezenti si-au reamintit cu drag de cel prin fotografiile…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) este noua campioana de la Wimbledon, dupa ce a invins-o fara drept de apel pe Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Meciul dintre Simona Halep și Serena Williams a fost transmis in Romania pe Eurosport 2. Televiziunea de sport a avut audiențe impresionante…