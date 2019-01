În Marea Britanie se INTERZICE fotografierea sub fustele femeilor:…

Parlamentul britanic a adoptat marti un proiect de lege ce vizeaza pedepsirea cu doi ani de inchisoare a unei infractiuni ce vizeaza realizarea de fotografii sub fustele femeilor, informeaza miercuri AFP, potrivit agerpres.ro.

Textul de lege mai are nevoie doar de semnatura reginei Elisabeta a II-a, ultima etapa a proceselor legislative din Marea Britanie, pentru a fi promulgat.

Proiectul a fost introdus in dezbatere parlamentara in urma unei campanii demarate de Gina Martin, o femei in varsta de 27…