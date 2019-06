„În Domnul ne-am găsit puterea atunci când nu am ţinut seamă…

Noi, Elisabeta Balan si sotul meu Ioan Balan, am venit la sarbatoare dintr-un satuc de la periferia judetului Iasi, unde mica noastra comunitate catolica traieste in armonie si respect cu membrii comunitatii ortodoxe. Nu am venit singuri, ci impreuna cu toti cei 11 copii ai nostri: 7 dintre ei au ales sa isi intemeieze si ei familii si 4 au ales calea Domnului: doi preoti si doua surori care s-au oferit familiei lui Dumnezeu, Biserica. Unii dintre ei au venit de peste (...)