Domnul „Number One”, PR-ul lui Dragnea

„There is no such thing as bad publicity”. Si daca nici americanii nu stiu ce inseamna marketingul… Ajuns tinta numarul 1 a rivalilor din politica, Liviu Dragnea are parte de publicitate gratuita. Expunere nationala, afis mare, sa se vada de la departare. Bonus, si numele PSD scris cu rosu! Un cadou nesperat pe care… [citeste mai departe]