- Numarul imobilelor vandute in Romania, in luna decembrie 2018, a fost de 36.190, cu 10.323 mai putine fata de noiembrie, arata datele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri. Numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul…

- O flota de 300 de mașini Renault MASTER sunt livrate catre Inspectoratului General pentru Situații de Urgența Vehiculele au fost modificate conform cerințele IGSU si fac parte din Programul POIM 2014 – 2020 care are ca scop o imbunatațire a serviciilor acordate. In aceasta saptamana Renault Commercial…

- Caderi masive de zapada, viscol, vant puternic au afectat 16 judete ale tarii si Bucurestiul la acest sfarsit de saptamana, a informat duminica Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Au fost afectate judetele Arad, Bihor, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Ialomita,…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele noua luni din 2018, cu 1,55%, comparativ cu perioada similara din 2017, ajungand la 58.669, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti – 9.320 firme (cu 6,07%…

- Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucuresti - 9.320 firme (cu 6,07% mai putine fata de primele noua luni din 2017) si în judetele Cluj - 2.462 (minus 8,10%), Timis - 2.365 (plus 5,53%) si Iasi - 2.335 (minus 11,15%). La polul opus, cele mai putine…

- Mai mult de 42.500 de imobile au fost vandute in septembrie, la nivelul intregii tari, cu peste 1.900 mai multe fata de luna august, cele mai multe operatiuni de vanzare – cumparare fiind consemnate in Bucuresti si in judetul Ilfov, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- In luna septembrie 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 42.522 de imobile, cu peste 1.900 mai mult fata de luna august. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, in luna septembrie a acestui an este cu 15.256…