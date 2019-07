Stiri pe aceeasi tema

- ”Pro Romania nu sprijina candidatul PSD, a spus foarte clar. Noi inca n-am luat o decizie referitor la candidatul nostru pentru prezidențiale, urmeaza discuții in partid, sunt mai multe opțiuni, parerea mea e ca trebuie sa avem un candidat propriu pentru a crește cu fiecare ciclu electoral” a spus…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a afirmat, marți, ca Viorica Dancila este ”o soluție” pentru candidatura la alegerile prezidențiale. De asemenea, Oprișan nu a exclus varianta cooptarii Pro Romania la guvernare. Intrebat inaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD daca Viorica Dancila este…

- Președintele PSD iși dorește o coaliție de susținere a candidatului la prezidențiale. Discuțiile de astazi cu Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu vin cu doar o zi inainte ca PSD sa-și stabileasca candidatul la alegerile prezidențiale. Mai mult, ALDE vrea candidat propriu, PSD…

- Președintele PSD Viorica Dancila a anunțat ca se va intalni, luni, cu liderii Pro Romania și ALDE, respectiv Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu, pentru a discuta despre alegerile prezidențiale, relateaza Mediafax.

- "Noi avem candidat! Candidatul nostru este domnul Calin Popescu Tariceanu. Saptamana viitoare vom anunța oficial și foarte probabil vom merge in alegerile prezidențiale in alianța cu Pro Romania", a spus Catalin Harnagea, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3. PSD va avea candidat…

- Fix in ziua in care moțiunea de cenzura a opoziției a picat in Parlament, Ponta iși amintește de foștii colegi din PSD și cere o mare coaliție intre partidul sau și alianța PSD-ALDE pentru a sprijini un singur candidat in alegerile prezidențiale.Mihai Tudose A DEMISIONAT: 'Daca e musai, ma…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Romania TV, ca in opinia sa PSD nu este favorit sa ajunga in turul 2 la prezidențiale, pentru prima oara in istoria post-decembrista.Ponta a apreciat ca PSD nu va merge pe un independent la prezidentiale. „Sa fie cineva care a stat langa…

- UDMR va propune, in cadrul consultarilor de la Cotroceni, o revizuire mai ampla a Constituției care sa includa nu doar modificari prin care sa fie implementat votul de la referendum. Astfel, Uniunea cere eliminarea aproape completa a ordonanțelor de urgența. Luni, și președintele Pro Romania, Victor…