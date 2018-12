Nu mai puțin de patru deputați au parasit luni partidul lui Liviu Dragnea pentru a se inscrie in Partidul Pro Romania. In afara lui Ion Mocioalca, este vorba de doi deputați de Brașov și unul din Caraș-Severin. Inceput fast de saptamana pentru partidul lui Victor Ponta, dupa ce patru deputați au anunțat ca se vor ... The post In afara lui Mocioalca, alți trei deputați au lasat PSD pentru Pro Romania appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .