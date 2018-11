Traseele montane din Masivul Bucegi au fost inchise, incepand de joi, pana primavara viitoare, decizia fiind luata dupa ce vremea s-a inrautatit la munte. Turistii pot urca doar pe trasee de la baza muntelui. Seful Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat ca decizia de a se interzice intrarea pe traseele din Masivul Bucegi a […] The post Important pentru turisti. Traseele montane din Masivul Bucegi au fost inchise pana primavara viitoare appeared first on eMaramures .