Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de vedere cu care s-a confruntat What's Up sunt de notorietate și, cu toate ca el a susținut ca nu se supune unei intervenții chirurgicale, se pare ca, in urma cu ceva timp, artistul a fost nevoit sa faca acest lucru. Potrivit unor surse bine informate din anturajul acestuia, What's…

- A murit Oltița Chirila, cea care a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrițe din Romania. Ea a jucat pe scena teatrului de revista, timp de 20 de ani, alaturi de regretatul Jean Constantin. Moartea acestuia a fost o grea incercare și pentru partenera sa de scena. Oltița Chirila revenise…

- Irinel Columbeanu a avut o primE reactie dupE ce paparazzii Spynews.ro au filmat-o pe Oana Cojocaru, luni noapte, speriatE, cu o valizE in manE, intr-o benzinErie de pe marginea Drumului National 1, la cativa kilometri de Izvorani.

- Frumosul model care i-a cucerit inima lui Irinel Columbeanu a trait clipe teribile, dupa ce a fost surprinsa singura intr-o benzinarie de pe marginea Drumului Național 1, la cațiva kilometri de Izvorani. Dupa minute bune in care Oana Cojocaru era vizibil speriata, ea l-a sunat pe afacerist, care a venit…

- Relația dintre omul de afaceri Irinel Columbeanu și tanara Oana Cojocaru da semne ca ar mai fi devenit mai puțin intensa ca la inceput. (Oferta speciala playstation)De ceva vreme, mici tensiuni par sa-și fi facut loc in viața celor doi protagoniști, care au demonstrat tuturor ca dragostea nu ține cont…

- Dani, prieten apropiat al lui Culita Sterp, a avut parte de o moarte fulgeratoare. Artistul e ingenuncheat de durere și a facut public un mesaj emoționant in memoria tanarului, care a incetat din viața in timp ce se afla in vacanța la mare. Culița Sterp, in doliu dupa ce un prieten foarte bun s-a inecat…

- Anunț șoc in lumea mondena din Romania. O indragita actrița a anunțat ca a divorțat in secret. primele dezvaluiri despre fostul ei soț au fost facute in cadrul unei emisiuni mondene.