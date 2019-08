Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare incredibila de situatie in cazul Ioanei Filimon. Dupa ce Spynews a anuntat ca prietenii ei l-au acuzat pe iubitul turc de sechestrare, acum va dezvaluim, in exclusivitate, informatii bomba cu privire la situatia frumoasei romance.

- In urma cu nici o zi, Spynews.ro dezvaluia informații bomba despre o situație mai mult decat neplacuta in care s-ar afla nimeni alta decat Ioana Filimon. Fosta Miss Romania pare sa treaca prin momente grele in Turcia, acolo unde ar fi fost sechestrata chiar de catre iubitul ei!

- Pe Instagram totul pare roz, dar lucrurile nu ar sta, de fapt, asa! Spynews.ro a intrat in posesia unor informatii socante privind situatia in care s-ar afla Ioana Filimon, chiar in aceste momente. Potrivit surselor din apropierea vedetei, aceasta ar fi sechestrata in Turcia de iubitul milionar, cel…

- Momente cumplite pentru Stelian Ogica. Afaceristul a fost martor la un incendiu cumplit și, cu aceasta ocazie, s-a transformat și intr-un erou de ocazie. Toate momentele critice au fost filmate, iar Spynews.ro a pus mana pe imaginile realizate chiar in timpul situațiilor critice.

- Incredibil, dar adevarat! Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Anca Serea a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in timp ce consuma alcool. Apoi, fara sa tina cont de nimeni si de nimic, vedeta s-a urcat la volan. Prezent la fata locului, Adi Sina nu s-a lasat mai prejos!

- Interventie controversata a jandarmilor, in timpul unui festival de folclor, la Vatra Dornei. Acestia s-au chinuit zece minute sa imobilizeze un barbat suspectat ca ar fi pipait o minora de 12 ani, aflata in apropierea scenei. Incapabili sa-l linisteasca, oamenii legii i-au pulverizat spray paralizant…

- Compania Nationala de Investitii a dat publicitatii imagini noi de pe santierele din "Ghencea" si "Giulesti". Lucrarile la stadionul "Steaua" avanseaza in fiecare zi, iar la arena "Rapid" totul arata dezolant.