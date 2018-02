Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Nina Iliescu, fosta prima doamna a Romaniei, a decis sa-și faca public talonul de pensie dupa ce s-a spus ca ar avea venituri lunare impresionante. Soția lui Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei, s-a hotarat sa faca public talonul de penie dupa ce s-a spus ca aceasta ar incasa venituri fabuloase…

- Nicoleta Carjan, fosta colaboratoare si iubita a nepotului Regelui Mihai, și-a serbat vineri fetita. Au trecut doi ani de cand micuța a venit pe lume. Fetita creste frumos in sanul familiei mamei sale, la Brasov. In ciuda controverselor, fosta iubita a lui Nicholas Medforth Mills are grija ca micutei…

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- Roxana Dobre pare sa treaca prin clipe cat se poate de fericite in aceasta perioada, ea fiind insarcinata pentru a treia oara alaturi de Florin Salam. Și, așa cum e normal, acesta are grija ca frumoasa bruneta sa nu fie stresata niciun moment.

- Inspirata parca de isprava adolescentei din Constanta care a devenit cunoscuta in toata Romania in urma cu trei ani, dupa ce, din greseala, a invitat toti utilizatorii de Facebook la petrecerea de ziua ei, Irina Columbeanu a facut un anunt surprinzator pe una dintre paginile ei de socializare. Fanii…

- Simona Gherghe a revenit pe TV in 8 ianuarie, dupa sapte luni de concediu de maternitate, scrie cancan.ro. Se pare, insa, ca vedeta nu va sta prea mult la munca, pentru ca s-ar pregati sa devina din nou mamica. Citeste si Fetita Simonei Gherghe a facut primii pasi. Prezentatoarea TV a surprins-o…

- Cristi Tanase (30 de ani) a revenit la FCSB, echipa la care a purtat banderola de capitan, si a abordat un subiect sensibil. "Dodel" este constient ca lipsa suporterilor de la stadion - pricinuita de scandalul cu CSA Steaua - este un mare minus pentru echipa antrenata de Nicolae Dica. Totusi, mijlocasul…

- Miriam Eugenia Soare, o jurnalista in varsta de 53 de ani, cere ajutorul noului ministru al Sanatatii printr-o scrisoare deschisa. Miriam povesteste printr-o postare pe Facebook ca in 2015 a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer, si-a taiat ambii sani intr-o clinica privata. Un an mai tarziu…

- Rihanna a fost prezenta recent la Gala de decernare a Premiilor Grammy 2018. In cadrul evenimentului, vedeta a urcat pe scena si a sustinut un super show. Din pacate, unii fani ai artistei au fost inselati de mica burtica pe care artista a afisat-o si au tras concluzia pripita ca aceasta ar putea astepta…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci, care locuieste in SUA, va urmari finala Australian Open, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki, ea precizand, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca liderul WTA trebuie sa stie ca este incurajata si iubita de toti romanii."Fiecare meci al Simonei la acest Grand…

- Vestea ca Elena Udrea ar fi insarcinata a provocat o adevarata rumoare in lumea buna a politicii romanești, chiar daca, ulterior, ea a negat acest lucru. Ajunsa insa la 44 de ani, cea mai cunoscuta blonda a politicii romanești pare sa simta nevoia sa aiba un moștenitor alaturi de iubitul și logodnicul…

- Asta a fost bomba inceputului de an: Elena Udrea este insarcinata cu iubitul ei, Adrian Alexandrov. Politiciana a tinut sa faca unele precizari, dupa ce sprea a explodat cu subiectul. Fosta blonda de la Cotroceni a rezolvat, in cateva cuvinte, misterul.A

- Elena Udrea reactioneaza dupa ultimul zvon aparut in urma cu cateva ore. Dupa ce presa tabloida si televiziunile centrale au anuntat ca fosta blonda de la Cotroceni ar fi insaricnata, Udrea a tinut sa ia pozitie fata de aceasta problema.Mai multe detalii aici: Veste IMENSA pentru Elena Udrea:…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- Laura Cosoi isi continua vacanta exotica in Seychelles si face noi dezvaluiri despre sarcina. Insarcinata in luna a patra, vedeta a postat pe Instagram o fotografie in care apare intr-un costum de baie din doua piese, etalandu-si burtica.

- Lavinia si Eduard sunt un cuplu foarte reusit, iar acest lucru se poate sesiza chiar din fotografiile pe care le posteaza pe retelele de socializare. Lavinia isi serbeaza ziua de nastere alaturi de Eduard, sotul ei.

- Fosta sotie a lui Robert Negoita, Sorina Docuz, s-a casatorit in mare secret! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie in exclusivitate detaliile acestei cununii-bomba din showbiz-ul romanesc. Sorina, pe care o chema inca Negoita chiar daca a divortat de primarul Sectorului 3, s-a cununat…

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur a mai venit cu o premiera. Eva Longoria a aparut pentru prima data la un eveniment de covorul roșu de cand a anunțat ca este insarcinata. Actrița a dat anunțul la sfarșitul lunii decembrie, chiar inainte cu cateva zile de Craciun ca este insarcinata cu primul…

- Deputat PNL, dupa jefuirea reședinței ambasadorului din Pakistan:” Domnule Dragnea, doamna Dan, hai sa-i ajutam pe jandarmi sa faca bine lucrurile!”, a scris sambatat liberalul Ovidiu Raețchi, pe pagina de Facebook. El mai arata ca ministrul de Interne trebuie sa ințeleaga ca Jandarmeria e in situația…

- Presa internationala si agentiile de stiri au relatat in ultimele zile despre furtuna puternica care a provocat haos in nord estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana acum 17 decese.Potrivit acestora, ninsorile si inundatiile au dat peste cap traficul rutier si aerian iar fenomene neobisnuite…

- Fosta gimnasta a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, insoțit de mesajul „Antrenament cu Arnold. Rezoluție pentru 2018", scrie click.ro. In imagini, Nadia executa un exercițiu cu greutați pentru brațe și abdomen și este incurajata și atent supravegheata de Schwarzenegger. Greutatile sunt…

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A

- O femeie a avut parte de socul vietii ei cand a vazut la stiri cine era criminala despre care vorbea toata tara. Magdalena Serban fusese in magazinul sau, cu doar cateva ore inainte sa o ucida pe Alina Ciucu. Potrivit spuselor ei, criminala de la metrou ar fi furat o bautura energizanta si s-ar fi…

- Un barbat din SUA s-a mutat într-o noua locuința a fost provocat de pisica sa s-o gaseasca, deoarce cutiile si celelalte obiecte depozitate în mijlocul casei s-au transformat rapid în ascunzișuri perfecte pentru micuța felina.

- Femeia ucisa la metrou avea 25 de ani si era insarcinata, informeaza Antena 3. Ea trebuia sa se casatoreasca, iar potrivit aceleiasi surse isi anuntase prietenii pe Facebook ca este gravida, iar acestia o felicitasera.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi imagini exclusive cu Dorin Cocos si iubita acestuia, Raluca Miu, care este insarcinata in luna a opta. Omul de afaceri urmeaza sa devina tatic la inceputul anului viitor si pare foarte fericit. ( VEZI SI: Fostul sot al Elenei Udrea a parasit inchisoarea…

- Actrița Ada Condeescu, una dintre cele mai apreciate tinere artiste din Romania, este insarcinata cu primul ei copil. Ada Condeescu, care marturisea in urma cu ani ca i-ar sta bine sa joace in telenovele , este una dointre actrițele care au reușit sa se impuna in peisajul artistic din Romania, dar și…

- Mihaela Borcea a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj emotionant pentru fiul ei cel mare, scrie cancan.ro. Fosta doamna Borcea a tinut sa-i ureze public lui Patrick toate cele bune, care s-a transformat total dupa ce a reusit sa slabeasca peste 30 de kg. Citeste si Alina Vidican…

- Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN1, in localitatea Nistoresti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Cauza producerii accidentului a fost intrarea pe contrasens de catre prima masina, aceasta izbindu-se de celelalte doua care circulau…

- Nimeni nu s-a gandit ca Stela Popescu si Monica Gabor ar putea avea vreo legatura. Ei bine, regretata actrita o indragea foarte mult pe fosta doamna Columbeanu, inca de pe vremea cand se cunoscuse cu Irinel. Cele doua s-au intalnit in 2006, pe atunci Monica abia il cunoscuse pe fostul sot.

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In urma cu doua luni, tanara a anuntat ca este gravida cu sotul ei, Eduard. Acesta a primit vestea cea mare intr-un mod special. A

- Lavinia, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a anuntat in urma cu doua luni ca este insarcinata. Eduard, sotul ei, a primit vestea intr-un mod special. Tanara i-a pregatit un tort pe care a scris marea veste. Acum au publicat primele imagini cu burta de gravida.

- Fosta iubita a lui Mihai Bendeac este insarcinata. Cea care a dezvaluit asta a fost prietena ei, Delia, care a postat pe contul de socializare, prima imagine cu burtica de gravida. Andreea Popescu mai are foarte puțin pana va deveni mama, pentru prima oara. Delia a postat pe o retea de socializare…

- Sorina Docuz, fosta sotie a lui Robert Negoita, face eforturi uriase sa nu-si lase la vedere sarcina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a fotografiat-o recent pe fosta Miss Buzau, care nu renunta la capriciile de doamna si isi ascunde cu talent viitorul bebelus. ( CITESTE SI: Sorina Docuz s-a sarutat…

- La inceputul acestei luni, mai multe zvonuri potrivit carora cantareata americana Miley Cyrus si iubitul ei, Liam Hemsworth s-ar fi casatorit in mare secret i-au luat pe nepregatite pe fanii celor doi. Chiar daca nici pana cum cei doi nu au confirmat marele eveniment, artista poarta o verigheta, dar…

- Daniel Dragomir a publicat episodul 3 al dezvaluirilor despre secretarul general al SRI Dumitru Dumbrava. Miercuri, fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a prezentat pe blogul personal ca unul dintre judecatorii caruia Dumbrava ii da ordine este Horia Șelaru. Dumbrava avea un cont pe Facebook scris…

- Ca și in cazul sarcinilor anterioare, orice apariție a Ducesei de Cambridge in perioada graviditații este un eveniment urmarit in detaliu de catre admiratorii sai. Iata ca, dupa o perioada in care Kate Middleton a preferat sa stea depare de lumina reflectoarelor și sa renunțe la indatoririle regale…

- Dorin Cocos si Raluca Miu au fost surprinsi de paparazzii WOWbiz intr-un mall din zona Baneasa. Raluca Miu parea cea mai fericita femeie din lume, in timp ce Dorin Cocos era extrem de grijuliu cu ea. Dorin Cocos va deveni tata. Iubita afaceristului este insarcinata in 7 luni Cu toate…

- Magda Vasiliu a revenit pe Facebook cu un mesaj sfasietor prin care anunta moartea cutremuratoare a unei fetite de numai 5 ani care a pierdut lupta cu cancerul. Magda Vasiliu a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj cutremurator in care vorbeste despre drama unei fetite de numai 5 ani, care…