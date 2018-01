Stiri pe aceeasi tema

- Sute de excursionisti si turisti au fost salvati de pompieri si politie dupa izbucnirea mai multor incendii in Parcul National Regal din Australia, situat la sud de Sydney, au declarat duminica responsabili locali, citati de DPA. Pompierii locali incearca in prezent sa stinga doua incendii…

- Un meteorit a provocat un cutremur in Detroit. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat ca un seism de magnitudine 2 a avut loc din cauza caderii unui meteorit la periferia orașului american. Cutremurul a fost inregistrat, miercuri, la ora locala 20:09 (03:09, ora Romaniei).…

- Codul Galben de vant puternic face ca locuitorii municipiului Constanta sa alerteze pompierii pentru orice situatie.Unele dintre ele de a dreptul bizare.Pentru ca nu se putea odihni din cauza unei table care se misca si facea zgomot puternic, probabil, o locatara a unui bloc de pe strada Suceava, din…

- Autoritatile din California nu-si pierd speranta si continua sa-i caute pe cei 7 oameni disparuti in cumplitele avalanse de noroi care au inghitit cartiere intregi din sudul statului. 17 persoane au murit si 28 au fost raniti. Continua sa apara imagini infioratoare, inregistrate la momentul producerii…

- Capsunile din curtea casei unei femei din municipiul Galati aproape s-au copt, in mijlocul lunii ianuarie, din cauza temperaturilor neobisnuit de mari de pe parcursul iernii, insa specialistii se asteapta ca odata cu venirea frigului plantele respective sa-si intrerupa perioada de vegetatie. O femeie…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, primii trei tineri au fost prinși luni seara, in jurul orei 18,45, in zona Dambovița. La vederea patrulei, cei trei au devenit agitați, iar polițiștii locali i-au oprit pentru a-i legitima. Cei trei tineri, toți de 18 ani, aveau…

- Temperaturile pot scadea uneori pana la minus 36 - minus 40 de grade Celsius, in special in Noua Anglie. "Este suficient sa spunem ca va fi un weekend brutal de rece'', a anuntat Serviciul de meteorologie. Vremea rece a provocat probleme multor oameni care calatoresc in principalele aeroporturi din…

- Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney. Ultima data cand in zona a fost inregistrat o temperatura mai ridicata, de 47,8 grade Celsius, a fost in anul 1939. Organizatorii turneului international de tenis de la Sydney au intrerupt meciurile in jurul…

- Temperatura in Sydney, cel mai mare oras din Australia, a urcat duminica pana la 47,3 grade Celsius, cea mai ridicata valoare inregistrata in ultimii 79 de ani, informeaza BBC News online. Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney.…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa internationala.

- Astazi, s-a inregistrat in orasul australian Sydney cea mai ridicata temperatura din ultimii 79 de ani, termometrele inregistrand 47,3 grade Celsius. Anuntul a fost facut de Biroul de Meteorologie din New South Wales: la ora locala 15.25, statia din Penrith ...

- Nord-estul Statelor Unite este inca sub zodia gerului, care aduce temperaturi demne de Siberia: minus 29 de grade Celsius. Pare, insa, mult mai frig din cauza vantului violent. Vineri-noapte au fost zone unde, sub rafalele puternice, temperatura perceputa a fost de minus 67 de grade Celsius.

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in zona turistica Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, unde se inregistreaza si cel mai mare strat de zapada din judet, de 130 de centimetri, potrivit unui informari remise vineri, Agerpres, de catre…

- Ciclonul bomba a inceput joi si va continua sa afecteze estul continentului nord-american si in cursul weekendului. In zona orasului Boston este de asteptat ca startul de zapada sa ajunga pana la 45 de centimetri de zapada, iar apele involburate au inundat deja unele zone de coasta, potrivit…

- Coasta de est a Statelor Unite se confrunta de aproape doua saptamani cu un val de ger polar, iar acum a fost lovita și de o furtuna puternica numita chiar „ciclon-bomba”. Cel puțin 17 oameni și-au pierdut viața din cauza condițiilor meteo extreme, iar traficul aerian și rutier a fost grav afectat,…

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida (in sud) pana in regiunea New-England din nord-estul tarii, noteaza Agerpres, citat de realitatea.net.

- O operațiune de salvare se afla in derulare pe Varful Roman. In ciuda avertizarilor, 22 de turiști, printre care și noua copii, au fost blocați intr-o cabana din cauza zapezilor. Jandarmii și salvamontiștii intervin pentru salvarea a 22 de persoane, printre care și noua copii, blocate intr-o cabana…

- Petrecerea de Anul Nou a început în mod oficial în Samoa, Tonga, Insula Craciunului si Kiribati, primele zone din lume care au intrat deja în anul 2018., conform The Telegraph. Ultimele regiuni care vor intra în noul an sunt insulele americane Baker Island,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta in zona Dacia, la intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Bogdan Petriceicu Hasdeu. Din primele informatii in accident au fost implicate o motocicleta si un autoturism. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta…

- Capitala Austriei se transforma in perioada sarbatorilor de iarna intr-un oras de vis. Anul acesta sunt 17 targuri si trei piete amenajate special pentru Caricun. Turistii au la dispozitie aproape 900 de standuri.

- Ne asteapta o iarna a extremelor. Episoadele cu temperaturi blande, chiar si de 15 grade Celsius, pot fi urmate de un ger naprasnic. Ninsori, viscol si temperaturi si de minus 30 de grade Celsius sunt asteptate in a doua parte a lunii ianuarie. Daca iarna pare ca se instaleaza greu, meteorologii anunta…

- Nivelul apelor raului Aries a crescut, sambata, dupa ploile de zilele trecute si topirea zapezii de pe versanti, in unele zone. Autoritatile au emis avertizare Cod Galben de inundatii, valabila pana duminica seara. Imagini cu apele involburate ale raului, la Barajul Mihoesti, langa Campeni, au fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta > a ajuns, la inceputul acestei saptamani, in mijlocul copiilor din Carastelec, intr-o actiune de informare si prevenire pe intelesul celor mici. Pompierii au organizat o serie de activitati de informare preventiva la Scoala Gimnaziala Carastelec, pompierii venind…

- Autoritatile din statul american California au emis, joi, ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, în conditiile în care incendiile de vegetatie s-au extins în ultimele ore, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Autoritatile din California au emis ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, în conditiile în care incendiile de vegetatie s-au extins. Sute de case din zona metropolitana a Los Angelesului si dincolo de aceasta au fost distruse începând de luni,…

- Autoritațile din statul american California au emis, astazi, ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, în condițiile în care incendiile de vegetație s-au extins în ultimele ore. Sute de case din zona metropolitana a Los Angelesului și dincolo de aceasta au fost…

- Politistii locali si pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta se pregatesc sa intervina pentru a lua masuri a acoperisului la sediul unei banci comerciale din zona Garii Constanta. Locatarii din zona au sesizat Politia Locala, dupa ce au observat ca pe fondul vantului puternic,…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Bors - I.T.P.F. Oradea au depistat doua autoturisme BMW, modelele 420D si X6, care figurau ca fiind cautate de autoritatile germane si franceze, pe care doi cetateni romani au incercat sa le introduca ilegal in tara.

- Potrivit primarului din Pitesti, Cornel Ionica, gratuitatea pe mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat este acordata in baza hotararii Consiliului Local din 20 noiembrie. Edilul afirma, insa, ca printre mijloacele de transport pe care aceste persoane…

- Vine iarna! Meteolorogii au emis o alerta de ninsori si vant puternic valabila pentru mai multe regiuni din tara. Avertizarea intra in vigoare in aceasta noapte. Deși suntem în noiembrie, meteorologii au emis deja prima atenționare de ninsori și vânt puternic, valabila din aceasta noapte,…

- Imagini infioratoare in urma unui accident in Rogova, Mehedinți. Doua persoane au murit, sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion pe DN56A, care face legatura dintre Drobeta -Turnu Severin – Calafat. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza unei depașiri…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu in interiorul City Park Mall. Din primele informatii este foarte mult fum in mall. ...

- Pompierii au fost sesizati sa intervina, marti dupa-amiaza, pentru scoaterea unui persoane suprinse sub excavator, evenimentul avand loc pe strada Zambilelor din municipiul Craiova, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj. In zona s-a deplasat un echipaj de descarcerare…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ilfov și procurorii D.I.I.C.O.T. — Structura Centrala cerceteaza doi cetațeni brazilieni care au fost depistați de polițiștii de frontiera și de vameși pe aeroportul Otopeni, cu aproximativ doua kilograme de cocaina ingerate in stomac. Polițiștii…

- In urma cu putin timp, un incendiu a izbucnit la magazinul Fermierului de pe strada Marii din Navodari. O autospeciala de la Midia se deplaseaza la fata locului.Potrivit informatiilor, incendiu s a produs de la un cablu electric. Magazinul are 30 de metri patrati.Pompierii lichideaza incendiul. ...

- Urmele cumplitului accident produs noaptea trecuta pe strada Mircea cel Batran din municipiu se vad si in aceasta dimineata. Masina zdrobita in care au murit cei doi tineri, soferul un tanar de 29 de ani si pasagerul o tanara de 20 de ani se afla inca la locul accidentului.Pompierii din cadrul Inspectoratul…

- Imagini socante surprinse intr-un cartier rezidential din orasul Izhevsk (Rusia). Un bloc cu noua etaje s-a prabusit partial. Potrivit presei locale, sunt victime, insa numarul acestora nu este identificat.

- Serviciul de Informatii si Securitate intreprinde masuri orientate la impulsionarea mecanismelor de interactiune cu societatea si promovarea culturii de securitate. In acest sens, pe parcursul lunii noiembrie 2017 – martie 2018, ofiterii de informatii si securitate vor avea intilni cu reprezentantii…

- Pompierii din Aiud au intervenit marți, in jurul orei 14.00, la un incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit din Aiud. Marți, in jurul orei 14.00, pompierii au fost solicitați sa intervina in municipiul Aiud, pe strada Bailor, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case.…

- Opt politisti locali (in special de la Serviciul de Control) au facut o plangere prealabila catre Consiliul Local si sunt sustinuti de sindicatul Pro Lex in demersul lor. Cei opt angajati vor ca o ...

- Cu explozia de la Mihailesti inca data ca exemplu si ramasa o rana deschisa in istoria ultimelor decenii in Romania, pompierii prahoveni care au intervenit in noaptea de 31 octombrie pentru a preveni o posibila catastrofa care avea potentialul sa fie de 100 de ori mai mare decat cea petrecuta in Buzau…

- O tanara in varsta de 23 de ani din judetul Neamt a fost gasita decedata, sambata seara, moartea sa survenind in conditii suspecte. Autoritatile au fost anuntate de producerea unei explozii, dar atunci cand pompierii au ajuns la fata locului au stabilit ca nu este vorba de asa ceva, nici de un incendiu,…

- Trei muncitori morți dupa ce au fost prinși sub un mal de pamant Trei muncitori au murit dupa ce au fost prinsi, astazi, sub un mal de pamânt, în zona Pestera Bolii, la intrarea în municipiul Petrosani. Echipele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara încearca…

- Depozitul unde a izbucnit incendiul are circa 400 de metri patrați, construcția fiind pe structura metalica. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale de stingere și alte doua autospeciale utilizate pentru alimentarea cu apa. La fața locului s-a aflat și un echipaj de prim ajutor SMURD,…

- Un accident rutier grav, s-a produs astazi, in jurul orei 11:56, pe Centura de Est, in dreptul localitații prahovene Moara Noua. Doua autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma impactului au rezultat doua victime, din care una incarcerata si inconștienta, informeaza ISU Prahova. La fața locului…

- Urmarire penala "in rem" in cazul incendiului de la groapa de gunoi a Clujului. Suspecti? Politistii clujeni au inceput urmarirea penala "in rem", pentru distrugere, in dosarul privind incendiul produs la data de 21 octombrie 2017 la Pata Rat. Oamenii legii mai spus ca au fost audiate zeci…

- Capitala din ce în ce mai populara a Olandei, care atrage anual peste 14 milioane de vizitatori, devine tot mai creativa atunci când vine vorba de valul de turisti care a luat cu asalt orasul Amsterdam, scrie Independent. "Suntem un oras deschis, tolerant", a declarat…

- Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un centru comercial din Marea Britanie, afirma surse citate de cotidianul The Guardian. UPDATE: Luarea de ostatici din oraselul britanic Nuneaton nu este un incident cu caracter terorist, afirma surse din cadrul politiei citate…

- Violeta Stoica Deși, in aceasta perioada cu temperaturi mai ridicate decat cele normale, ploieștenii nu se gandesc inca la zapada și troienele care vor strajui strazile din municipiu pe perioada iernii, lucrurile nu sunt chiar roz in aceasta privința. Fondurile pentru deszapezire și curațenie cai publice…